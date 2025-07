ट्रंप का भारत और रूस पर बड़ा हमला, बोले - 'मुझे परवाह नहीं, दोनों अपनी अर्थव्यवस्था डूबो सकते हैं'

Trump Blasts India-Russia Ties & 'High Tariffs': अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने जाने-पहचाने अंदाज़ में एक बड़ा और विवादित बयान दिया है. इस बार उनके निशाने पर भारत और रूस दोनों हैं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में भारत-रूस के संबंधों, भारत की व्यापार नीतियों और रूस के एक बड़े नेता को लेकर कई तीखी बातें कही हैं.

“I don’t care what India does with Russia. They can take their dead economies down together, for all I care,” says Trump. pic.twitter.com/1VDtoslNuJ

— Shiv Aroor (@ShivAroor) July 31, 2025