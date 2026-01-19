त्यौहार की खुशियां मातम में बदलीं: आंध्र प्रदेश में दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

Dead

आंध्र प्रदेश के अन्नमय्या जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. संक्रांति के त्योहार की छुट्टियों में अपने पैतृक गांव आए दो युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की शनिवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. उत्सव के माहौल के बीच हुई इस अनहोनी ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है. मृतकों की पहचान चेन्नई में कार्यरत मणि (35) और बेंगलुरु में काम करने वाले पुष्पराज (27) के रूप में हुई है.

दोस्तों के साथ पार्टी के दौरान बिगड़ी तबीयत

यह घटना कंभमवरिपल्ले मंडल के बंडवंतपल्ले गांव की है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, शनिवार रात मणि और पुष्पराज अपने चार अन्य दोस्तों के साथ गांव के बाहरी इलाके में शराब पीने के लिए एकत्र हुए थे. पार्टी के दौरान अचानक मणि और पुष्पराज की तबीयत खराब होने लगी और उन्होंने गंभीर बेचैनी की शिकायत की. उनके दोस्तों ने आनन-फानन में उन्हें पीलेरू के एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़

मणि चेन्नई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और त्योहार के लिए अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ गांव आए थे. वहीं पुष्पराज बेंगलुरु में कार्यरत थे और अभी अविवाहित थे. घर के कमाऊ सदस्यों की इस तरह अचानक मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों के अनुसार, दोनों होनहार युवक थे और छुट्टियों का आनंद लेने घर आए थे.

पुलिस जांच और संदिग्ध मौत का मामला

परिजनों ने इन मौतों पर संदेह व्यक्त किया है और पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने 'संदिग्ध मौत' का मामला दर्ज किया है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या मौत का कारण शराब की विषाक्तता (Adulterated Alcohol) थी या इसके पीछे कोई अन्य वजह है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौतों के सटीक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं और साथ में मौजूद अन्य दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है. प्रारंभिक जांच में शराब के सेवन के बाद स्वास्थ्य बिगड़ने की बात सामने आई है, लेकिन पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर तफ्तीश आगे बढ़ा रही है.