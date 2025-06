Car Stuck in the River: रोमांच के लिए उठाया खतरा! सोलन में पर्यटकों ने नदी में उतार दी नई कार, बाल बाल बची जान;VIDEO

सोलन, हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण लगातार हादसे सामने आ रहे है. कुछ दिन पहले लैंड स्लाइडिंग की घटना सामने आई थी. इसके बाद अब सोलन के साधूपूल के अश्विनी नदी में रोमांच के लिए पर्यटकों ने नई कार ही पानी में उतार दी. पानी का बहाव तेज होने की वजह से कार पानी से बाहर नहीं निकल सकी और पर्यटकों की जान पर भी आफत आ गई थी. जिसके बाद कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार पर्यटकों को बाहर निकाला गया और कार को जेसीबी की मदद से नदी से निकाला गया. बताया जा रहा है की सभी पर्यटक दिल्ली से यहां आएं हुए थे. इन्होने रोमांच के लिए नदी में कार उतार दी थी, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि ये रोमांच इन्हें परेशानी में डाल सकता है.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @Arun_Sawhney नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

रोमांच के लिए नदी में उतार दी कार

Reckless Stunt at Ashni River in Sadhupul. Youngsters drove a new vehicle into the river for a "Reel." Hill rivers swell without warning. Is a few seconds of social media fame worth risking lives. #Sadhupul #AshniRiver #RecklessDriving #SocialMediaStunts #himachal #reelbaazi pic.twitter.com/6D94qlwTMg

— Arun Sawhney (@Arun_Sawhney) June 17, 2025