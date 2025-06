Mandi Bu Accident: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 17 लोग जख्मी; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, देखें VIDEO

Mandi Bus Accident: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के पटरिघाट इलाके में एक गंभीर सड़क हादसा सामने आया है। जाहू से मंडी जा रही यात्रियों से भरी बस अचानक खाई में गिर गई. इस दुर्घटना में अब तक 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं.राहत और रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है ताकि समय पर इलाज मिल सके और लोगों की जान बचाई जा सके.

हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि बस गहरी खाई में गिरी हुई है. घटनास्थल पर स्थानीय लोग, प्रशासनिक टीमें और राहतकर्मी मिलकर बचाव कार्य में जुटे हुए हैं.

#WATCH | Himachal Pradesh: 17 people injured when their fell into a gorge in Patrighat of Mandi district. Rescue and relief operations underway. The injured are being rushed to hospital. The bus was going from Jahu to Mandi.

