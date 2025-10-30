Thiruvananthapuram Shocker: शराबी बेटे ने बुजुर्ग मां की गर्दन पर चाकू से किए कई वार, हत्यारोपी गिरफ्तार

तिरुवनंतपुरम, 30 अक्टूबर : केरल (Kerala) की राजधानी तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) के ग्रामीण इलाके कल्लियूर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. 51 साल के शराबी बेटे ने अपनी 76 वर्षीय मां की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया. गुरुवार को उसे अदालत में पेश किया गया. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, विजयकुमारी स्वर्गीय मोहन कुमार की पत्नी थीं और सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुकी थीं. घर में उस वक्त सिर्फ मां और बेटा ही मौजूद थे. आरोपी अजयन घर पर शराब पी रहा था. किसी बात को लेकर मां-बेटे में झगड़ा हो गया. गुस्से में अजयन ने चाकू उठाया और मां पर हमला कर दिया.

पुलिस के अनुसार, विजयकुमारी जान बचाने के लिए चीखते-चिल्लाते घर से बाहर भागीं, लेकिन अजयन ने उनका पीछा किया और सड़क पर ही उनकी गर्दन पर चाकू से कई वार किए. गंभीर रूप से घायल होने के कारण विजयकुमारी की मौके पर ही मौत हो गई. पड़ोसियों ने शोर सुनकर पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और अजयन को हिरासत में ले लिया.

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि अजयन शराब का आदी था और घर में अक्सर झगड़े होते थे. विजयकुमारी के पति की पहले ही मौत हो चुकी थी, इसलिए घर में सिर्फ मां-बेटा ही रहते थे. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस का कहना है कि पूछताछ में हत्या का पूरा मकसद साफ हो जाएगा. पुलिस का कहना है कि कई बार इस तरह की घटना शराब की लत और पारिवारिक तनाव की वजह से भी देखने को मिलती है.