Mumbai Coastal Road Viral Video: 'कोस्टल रोड पर कोई दरार या गड्ढा नहीं है': PMO के एक्शन के बाद BMC ने दी प्रतिक्रिया, वायरल वीडियो को बताया अफवाह

BMC Reacts on Mumbai Coastal Road Viral Video: मुंबई में करीब 14,000 करोड़ रुपये की लागत से बने कोस्टल रोड को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. हाजी अली से वर्ली के बीच इस सड़क पर दरारों की खबर सामने आने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने राज्य के मुख्य सचिव से इस पर जानकारी मांगी है. दरअसल, हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें सड़क पर पैच दिखाई दिए. इसके बाद सवाल उठने लगे कि इतनी बड़ी लागत से बनी सड़क में इतनी जल्दी दरारें क्यों आ रही हैं?

हालांकि, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. बीएमसी ने कहा है कि सड़क में कोई दरार या गड्ढा नहीं है.

🔹The asphalting work on the Northbound Carriageway of the bridge at Haji Ali was completed during the pre-monsoon period, which resulted in some separation at the joints of the work done in the subsequent days.

🔹This was temporarily repaired using mastic asphalt during the… https://t.co/KqgupF5L2d

— माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) February 20, 2025