Theft in Mumbai Temple: ना भगवान का डर, ना कानून का खौफ! मंदिर से चुराई 3 किलो चांदी, पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा

(प्रतिकात्मक तस्वीर)

Theft in Mumbai Temple: दक्षिण मुंबई के मंगालदास मार्केट इलाके में स्थित एक मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है. चोर को न भगवान का डर था, न ही कानून का खौफ. उसने मंदिर से करीब 3 किलो चांदी के आभूषण चुराए और फरार हो गया. मंदिर ट्रस्ट की शिकायत पर एलटी मार्ग पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी का नाम कपिल सोनी

गिरफ्तार आरोपी की पहचान कपिल बृजमोहन सोनी (24 वर्ष) के रूप में हुई है, जो राजस्थान के जोधपुर स्थित भदवासिया महादेव मंदिर क्षेत्र का निवासी है और अंबालाल ज्वेलर्स से जुड़ा हुआ है.पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि आरोपी अब तक करीब आधा दर्जन चोरियों को अंजाम दे चुका है. एलटी मार्ग पुलिस की सीमा में भी वह पहले तीन बार चांदी चोरी के मामलों में शामिल रह चुका है. यह भी पढ़े: Video: राजकोट में चोरों का उपद्रव, माताजी के मंदिर में चोरी करते हुए चोर सीसीटीवी में कैद

मुंबई के इन इलाकों में भी कर चुका है चोरी

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने मुंबई के अन्य इलाकों जैसे वीपी रोड, जुहू, अंधेरी, डीएन नगर और भोईवाड़ा में भी संदिग्ध रूप से आवाजाही की थी। इन इलाकों में भी पहले चोरी की घटनाएं दर्ज की गई हैं.

अब पुलिस इन क्षेत्रों के स्थानीय थानों के साथ समन्वय कर आरोपी की संभावित संलिप्तता की जांच कर रही है. अधिकारी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आरोपी किसी बड़े चोरी के गिरोह का हिस्सा है.