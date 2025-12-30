Telangana Shocker: दलित हॉस्टल की वार्डन ने छात्रा के साथ की जमकर मारपीट, तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली ज़िले का वीडियो आया सामने: VIDEO

Assault on the student (Credit-@TNestham)

Telangana News: तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली जिला (Jayashankar Bhupalpally District) से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक एससी गर्ल्स हॉस्टल (SC Girls’ Hostel) की वार्डन (Warden) पर छात्रा के साथ बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगा है. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद भारी आक्रोश देखा जा रहा है.वायरल क्लिप में वार्डन को हॉस्टल परिसर के अंदर छात्रा को डंडे (Stick) और हाथों से पीटते हुए देखा जा सकता है.वीडियो में छात्रा बार-बार रुकने की गुहार लगाती नजर आती है, लेकिन मारपीट जारी रहती है.

इस दृश्य ने छात्र सुरक्षा (Student Safety) को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @TNestham नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Chhatrapati Sambhajinagar: मतिमंद स्कूल में पढ़नेवाले बच्चे के साथ बेहरमी! हाथ बांधकर कर्मचारी ने पीटा, छत्रपति संभाजीनगर का VIDEO आया सामने

वार्डन ने की छात्रा से मारपीट

देर रात हॉस्टल लौटने पर भड़की वार्डन

सूत्रों के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब कुछ छात्राएं रात 12 बजे के बाद हॉस्टल लौटीं. बताया जा रहा है कि हॉस्टल के नियम (Hostel Rules) तोड़े जाने से नाराज़ होकर वार्डन ने यह कदम उठाया.वीडियो में वार्डन, जिनका नाम भवानी (Bhavani) बताया जा रहा है, छात्राओं को डांटते हुए कहती नजर आ रही हैं कि उन्हें बाहर जाने की अनुमति केवल आधी रात तक ही थी. साथ ही वह यह भी कहती हैं कि नियमों के उल्लंघन से उनकी नौकरी (Job) खतरे में पड़ सकती है.

वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई

हालांकि यह घटना कथित तौर पर पिछले महीने की है, लेकिन सोशल मीडिया (Social Media) पर वीडियो वायरल होने के बाद मामला उजागर हुआ. रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी वार्डन को निलंबित (Suspended) कर दिया है.

हॉस्टलों की निगरानी पर उठे सवाल

इस घटना ने छात्राओं के लिए बने आवासीय संस्थानों में निगरानी (Monitoring) और जवाबदेही (Accountability) को लेकर नई बहस छेड़ दी है. लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे हॉस्टलों में सख्त निगरानी व्यवस्था लागू की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न दोहराई जाएं.