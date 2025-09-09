Rajasthan: राजस्थान के चुरू के हॉस्पिटल में दिखाई दिया 'थ्री इडियट ' फिल्म का नजारा, बुजुर्ग की जान बचाने के लिए युवक बाइक लेकर इमरजेंसी वार्ड में घुसे, VIDEO आया सामने

Credit-(X,@NewsPlus_21)

Rajasthan: आपने आमिर खान (Aamir Khan) की फिल्म 'थ्री इडियट ' (Three Idiots) देखी होगी. जिसमें आमिर खान एक बुजुर्ग मरीज की तबियत खराब होने पर उसे बाइक पर बिठाकर हॉस्पिटल के भीतर घुस जाते है. ऐसा ही एक मामला राजस्थान (Rajasthan) के चुरू (Churu) से सामने आया है.यहां पर एक युवक ने बुजुर्ग को बाइक पर बिठाकर हॉस्पिटल (Hospital)के इमरजेंसी वार्ड (Emergency Ward) तक पहुंचाया. जिसके कारण इस बुजुर्ग की जान बच गई. इस युवक का नाम शुभम बताया जा रहा है.इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इस घटना ने 'थ्री इडियट ' फिल्म की लोगों को याद दिला दी है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहा है.

जिसमें देख सकते है की बाइक पर दो युवक बुजुर्ग को बिठाकर लाते है और बाइक सीधे हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाते है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @NewsPlus_21 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

मरीज को बाइक से इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाया

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक़ राजस्थान के चूरू जिले के रेलवे स्टेशन (Railway Station) पर एक बुजुर्ग व्यक्ति की तबीयत अचानक बिगड़ गई. 70 वर्षीय भाले राम, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, अपने परिवार के साथ बाबा रामदेव जी के दर्शन करने जैसलमेर (Jaisalmer) जा रहे थे. स्टेशन पर अचानक उनकी शुगर लेवल गिर गई और कमजोरी महसूस होने लगी.उसी समय वहां मौजूद एक युवक शुभम ने स्थिति को भांपते ही फौरन कदम उठाया. बिना देर किए उन्होंने बुजुर्ग को बाइक की बीच वाली सीट पर बैठाया और उनके बेटे के साथ सीधे हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा दिया.यह नज़ारा बिल्कुल फिल्मी जैसा लग रहा था, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए.

सही समय पर इलाज मिलने से बची बुजुर्ग की जान

इस दौरान शुभम ने रास्ते में बाइक कहीं नहीं रोकी और सीधे बुजुर्ग को हॉस्पिटल (Hospital) पहुंचाया.डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया और कहा कि यदि समय पर इलाज न मिलता तो बुजुर्ग की जान खतरे में पड़ सकती थी. फिलहाल भाले राम की हालत स्थिर है और उनके पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद जताई गई है.

परिवार और लोगों ने की युवक की तारीफ

इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया (Social Media) पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में शुभम को बुजुर्ग को सुरक्षित तरीके से बाइक पर बैठाकर ले जाते हुए देखा जा सकता है. लोग युवक की बहादुरी और तत्परता की जमकर सराहना कर रहे हैं. हॉस्पिटल के डॉक्टर्स (Doctors) ने भी शुभम की बहादुरी की प्रशंसा की और कहा कि उनकी वजह से एक जीवन को बचाया. भाले राम का परिवार भी इस साहसिक कार्य से गहराई से प्रभावित हुआ और शुभम के प्रति आभार व्यक्त किया.