Bihar Election Fact Check: क्या सच में 21 अक्तूबर से शुरू होगा बिहार में पहले चरण का चुनाव? सोशल मीडिया पर वायरल इस मैसेज की जानें सच्चाई

Credit-(Wikimedia Commons)

Bihar Election Fact Check: बिहार विधानसभा 2025 (Bihar Assembly 2025) के चुनाव का समय करीब आ रहा है. लेकिन अभी तक निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने तारीखें घोषित नहीं की है. लेकिन सोशल मीडिया (Social Media) के फेसबुक पर एक मैसेज वायरल हो रहा है. जिसमें तारीखों का ऐलान करने की बात कही गई है. हालांकि इस मैसेज को जिस फेसबुक प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया. उसने इसे फेक न्यूज़ बताया है. इसमें बताया है की पहले चरण का मतदान 21 अक्तूबर को होगा. इसके बाद आखरी चरण की तारीख 20 नवंबर बताई गई है. इसके बाद इसमें ये भी दावा किया गया है की 24 नवंबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे.

बता दें की ये फेक न्यूज़ (Fake News) है और ऐसा किसी भी तरह का मैसेज बिहार चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर घूम रहा है तो इसपर विश्वास न करें. अभी तक निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखें घोषित नहीं की है. ये भी पढ़े:Bihar Election Fact Check: अक्टूबर में होगा बिहार इलेक्शन? व्हाट्सएप पर वायरल मैसेज में तारीखों की भी हुई घोषणा, जानें इसकी सच्चाई

बिहार इलेक्शन की तारीखों का दावा फर्जी

फेसबुक पर दावे को बताया गया फेक

यह मैसेज फेसबुक (Facebook) पर शेयर किया जा रहा है. हालांकि, फेसबुक यूजर ने इसे फेक न्यूज़ बताया है और स्पष्ट किया है कि इस तरह की कोई भी जानकारी सही नहीं है. ये फेक न्यूज़ है.

निर्वाचन आयोग ने अभी नहीं किया ऐलान

गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) की तारीखों का आधिकारिक ऐलान अभी तक निर्वाचन आयोग ने नहीं किया है.ऐसे में सोशल मीडिया पर फैल रही इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आयोग की आधिकारिक घोषणा (Official Announcement) पर ही भरोसा करें.