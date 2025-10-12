चौपाल का मुख्य उद्देश्य लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाना है: सांसद मनोज तिवारी

तिमारपुर, 12 अक्टूबर : स्वर्गीय केदारनाथ साहनी (Kedarnath Sahni) जी की पुण्य तिथि पर स्वदेशी जागरण फाउंडेशन (Swadeshi Jagran Foundation) द्वारा चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां रोजगार के लिए इच्छुक महिलाओं को आर्थिक सहायता मुहैया कराई गई. महिलाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लघु वितरण योजना के तहत 25,000 रुपए के चेक दिए गए. आयोजन में सांसद मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) ने भी महिलाओं का हौसला बढ़ाया. मीडिया से बात करते हुए सांसद मनोज तिवारी ने कहा, "हम लोग चौपाल संस्था के सदस्य हैं, जिसकी स्थापना स्वर्गीय केदारनाथ साहनी ने की. हम कोशिश करते हैं कि माताओं और बहनों को, जो रोजगार करना चाहती हैं, और जिनके पास रुपए की कमी है, खासकर उन महिलाओं को रोजगार देने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करते हैं. जब भी वो पैसे वापस करने में समर्थ हों, तब पैसे लौटा सकती हैं."

सांसद ने आगे कहा कि ये हमारा 12-13वां कार्यक्रम है, जहां महिलाओं को रोजगार देने में मदद की गई है. कार्यक्रम की शुरुआत भी सांसद मनोज तिवारी ने की. उन्होंने मंच से कहा कि चौपाल का मुख्य उद्देश्य आप लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाना है. एक बच्चा अपनी मां को 25 हजार का चेक मिलते देख बहुत खुश हुआ, हमारा उद्देश्य आपको खुश रखना और आशीर्वाद पाना है. कार्यक्रम में बहुत सारी महिलाएं देखी गईं, और चेक मिलने के बाद सभी के चेहरे पर सुकून था.

दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ने मीडिया से बात करते हुए संस्था चौपाल से जुड़े लोगों को धन्यवाद किया और बताया कि चौपाल कार्यक्रम के तहत रोजगार करने वाली महिलाओं को ऋण के तौर पर 25-25 हजार के चेक दिए गए. इस राशि पर किसी तरह का ब्याज नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार देना है. उन्होंने आगे कहा कि ये सभी लोग बहुत ईमानदार हैं क्योंकि जब भी उनके पास पैसे होते हैं, तो वापस कर देते हैं. इससे पता चलता है कि हमारे देश में ईमानदार और कामकाजी लोग हैं.

कार्यक्रम के तहत 210 महिलाओं को 25 हजार रुपए के चेक बांटे गए. मेयर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि ये चेक बस्ती में रहने वाली महिलाओं को दिए गए हैं और कभी भी पैसे की कमी नहीं हुई है. कार्यक्रम में स्वर्गीय केदारनाथ साहनी के बेटे प्रदीप सहानी, चौपाल संस्था के रवि बंसल, और विधायक सूर्य प्रकाश खत्री भी मौजूद रहे.