Manoj Tiwari on Tejashwi Yadav: तेजस्वी यादव के दावे पर मनोज तिवारी का तंज, घर में शपथ ले सकते हैं, कौन उन्हें रोक रहा?

पटना, 2 नवंबर : भाजपा सांसद मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) ने महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के उस बयान पर जोरदार पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि 14 तारीख को बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आएगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी और 18 तारीख को वह शपथ लेंगे.

मनोज तिवारी ने कहा, "वे अपने घर में शपथ ले सकते हैं, कौन उन्हें रोक रहा है?"

जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर भाजपा सांसद ने कहा कि मोकामा की घटना बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है. इस मामले में कानून अपना काम करेगा. मनोज तिवारी ने अपने रोड शो पर राजद कार्यकर्ताओं द्वारा हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राजद के कार्यकर्ता अपनी जनसभाओं में एनडीए के नेताओं के बारे में अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे रोड शो में पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बारे में आपत्तिजनक बातें कहीं गईं. तेजस्वी यादव बताएं कि क्या ऐसे वे शपथ लेंगे. यह भी पढ़ें : West Bengal: पीड़ित परिवार का दावा, तमिलनाडु में एसआईआर के डर से पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर की मौत

तिवारी ने कहा कि अगर उन्हें एनडीए या एनडीए के किसी नेता से दिक्कत है, तो अपनी रैली में हमारे मुर्दाबाद के नारे लगाएं, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं. तेजस्वी यादव अपने घर में ही सीएम पद की शपथ ले लें. क्या कोई उन्हें रोक सकता है? वहीं भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने पीएम मोदी के बिहार दौरे और पटना में रोड शो को लेकर कहा कि पीएम मोदी लगातार बिहार में चुनावी सभाएं कर रहे हैं. बिहार की जनता में पीएम मोदी को लेकर विश्वास जगा है और पूरा देश उन पर भरोसा करता है.

पिछले कुछ वर्षों में बिहार में विकास की गंगा बह रही है. यकीनन बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के रोड शो से साफ पता चलता है कि लोगों में उत्साह है. भाजपा सांसद मनोज तिवारी पर हुए हमले को लेकर उन्होंने कहा कि यह निंदनीय है. राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है. विपक्षी दल चुनाव हार रहे हैं, इसलिए निचले स्तर पर आ गए हैं. लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है. दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए एक है. जो लोग आरोप लगा रहे थे, उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके आरोप झूठे साबित हो गए हैं.

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा पांच साल में एक बार बिहार जाती हैं. वह बिहार की जमीनी हकीकत नहीं जानतीं. सत्य यह है कि बिहार में एनडीए की सरकार पीएम मोदी के मार्गदर्शन में बनने जा रही है. राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर करारा जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जनता मतदान के दिन इसका जवाब देगी. चुनाव नतीजा आएगा, तब तेजस्वी यादव को अहसास हो जाएगा कि उन्होंने क्या कहा था.