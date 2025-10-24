VIDEO: बोरी में 40 हजार रूपए के सिक्के शोरूम लेकर पहुंचा किसान, बेटी को स्कूटी खरीदकर दी, छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले का वीडियो आया सामने

Credit-(X,@nedricknews)

जशपुर, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के जशपुर (Jashpur) जिले से एक इमोशनल कर देनेवाला वीडियो सामने आया है. जहांपर एक गरीब किसान पिता ने अपनी बेटी को दिवाली में स्कूटी की गिफ्ट की. लेकिन इस गाड़ी को लेने के लिए वे शोरूम में 40 हजार रूपए के सिक्के लेकर पहुंचे. वे एक बोरे में 10 और 20 रूपए के सिक्के लेकर पहुंचे थे. इसके बाद इन सिक्कों को गिनने के लिए शोरूम के कर्मचारियों के भी पसीने छूट गए.सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें देख सकते है की टेबल पर सिक्के रखे हुए है. ये घटना जशपुर जिले के केसरा गांव के रहनेवाले किसान बजरंग राम भगत नाम के किसान की है.

किसान ने दिए 40 हजार रूपए के सिक्के

बेटी के लिए जमा किए पैसे

जानकारी के मुताबिक़ केसरा गांव के किसान बजरंग राम भगत खेती-किसानी के साथ-साथ गांव में अंडे और चने की एक छोटी दुकान चलाते हैं. सीमित आमदनी के बावजूद उन्होंने ठान लिया कि इस बार अपनी बेटी चंपा को दिवाली पर कुछ खास देंगे. चंपा लंबे समय से स्कूटी चाहती थी ताकि वह कॉलेज आने-जाने और घर के कामों में मदद कर सके. पिता ने उसकी यह ख्वाहिश पूरी करने का निश्चय कर लिया.बजरंग राम भगत ने रोज़ की कमाई में से थोड़ा-थोड़ा पैसा अलग रखना शुरू किया. खेत से लौटने के बाद दुकान पर बैठकर जब भी उनके पास 10 और 20 रुपये के सिक्के आते, वे उन्हें संभाल कर रख लेते. धीरे-धीरे उन्होंने हजारों सिक्के जमा कर लिए.कई महीनों की मेहनत के बाद उनके पास करीब 98,700 रुपये हो गए, जिनमें से 40 हजार रुपये उन्होंने सिक्कों के रूप में बचाए थे.

शोरूम में सिक्कों से किया भुगतान

जब किसान अपनी बेटी के साथ स्कूटी (Scooty) खरीदने शोरूम पहुंचे तो वहां मौजूद लोग हैरान रह गए. उन्होंने सिक्कों से भरी बोरियां सामने रखीं और बाकी रकम नोटों में दी.शोरूम स्टाफ के लिए यह एक अनोखा अनुभव था.सभी कर्मचारियों ने मिलकर सिक्के गिनना शुरू किया और करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद पूरी रकम गिनी गई.

पिता-बेटी का वीडियो हुआ वायरल

शोरूम के अंदर का यह पूरा दृश्य किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया.वीडियो (Video) में पिता-बेटी मुस्कुराते हुए बैठे हैं और स्टाफ के लोग सिक्के गिनने में व्यस्त हैं. जब आखिरकार स्कूटी की डिलीवरी हुई, तो चंपा की खुशी चेहरे पर साफ झलक रही थी.