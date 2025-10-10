Viral Video: फरिश्ता बना कंडक्टर! चलती बस के दरवाजे से नीचे गिर रहे यात्री का हाथ पकड़कर बचाई जान, केरल का वीडियो आया सामने

Credit-(X,@Abhimanyu1305)

Viral Video: पिछले दिनों दिल्ली (Delhi ) में एक यात्री चलती बस से दरवाजे से नीचे गिर गया था. जिसके कारण उसकी मौत हो गई. अब ऐसा ही एक हादसा केरल (Kerala) से सामने आया है. जहांपर एक चलती बस में एक यात्री का अचानक संतुलन बिगड़ गया और वह दरवाजे से नीचे गिरने ही वाला था की ,कंडक्टर ने उसका हाथ पकड़कर उसकी जान बचा ली. इस दौरान यात्री दरवाजे से नीचे गिरते गिरते बचा. अगर कंडक्टर इसे नहीं पकड़ता तो इसके साथ बड़ा हादसा हो सकता था.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोग जमकर इस कंडक्टर की तारीफ़ कर रहे है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @Abhimanyu1305 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Delhi Road Accident: चलती बस के दरवाजे से नीचे गिरे यात्री को ट्रक ने कुचला, दिल्ली में भयावह एक्सीडेंट आया सामने

कंडक्टर ने बचाई यात्री की जान

केरल के इस बस कंडक्टर ने एक पैसेंजर की जान बचाई। pic.twitter.com/rxEgGQgaKy — Abhimanyu Singh Journalist (@Abhimanyu1305) October 9, 2025

बाल बाल बचा यात्री

यह घटना तब हुई जब एक यात्री बस के पिछले दरवाजे के पास खड़ा था.बस के अचानक झटके से उसने संतुलन खो दिया और वह गिरने ही वाला था कि तभी कंडक्टर (Conductor) ने बिना वक्त गंवाए यात्री का हाथ पकड़कर उसे खींच लिया और गिरने से बचा लिया.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

यह वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने इसे शेयर किया.लोगों ने कंडक्टर की सतर्कता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता की जमकर तारीफ की. अगर कंडक्टर इसका हाथ नहीं पकड़ता तो इस यात्री के साथ बड़ा हादसा हो सकता था.