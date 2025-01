VIDEO: महाकुंभ जानेवाली बस हाईटेंशन तार की चपेट में आई, 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे, आगरा के गढ़कापुरा गांव में मची चीख पुकार

आगरा, उत्तर प्रदेश: आगरा जिले से महाकुंभ के लिए जा रही एक बस हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गई, जिससे बस में करंट फैल गया. इसके कारण बस चालक समेत चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं. घायलों को सीएचसी में ले जाया गया है यहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.थाना मनसुखपुरा अंतर्गत गांव गढ़कापुरा से कुछ लोग प्रयागराज महाकुंभ जा रहे थे. सभी लोग बस में बैठ चुके थे लेकिन तभी बस ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गई. जिसके कारण बस में करंट फैल गया.

करंट से बस चालक समेत चार यात्री झुलस गए और यात्रियों में चीख पुकार मच गई. बस के अंदर बैठै यात्रियों को हल्का झटका लगा लेकिन जो लोग खड़े थे उन्हें तेज झटका लगा. इससे बस के अंदर चीख पुकार मच गई ,आसपास के लोगों ने किसी तरह बस को हाईटेंशन लाइन के नीचे से हटाया. सूचना पर पुलिस पहुंची और घायलों को सीएचसी लेकर पहुंची. यहां से इनकी गंभीर हालत देखते हुए इन्हें दूसरी जगह रेफर कर दिया गया है. इस वीडियो को सोशल मीडिया 'एक्स ' पर @ArunodayUpNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Video: हाईटेंशन तार को छु गई लोहे की सीढ़ी, चपेट में आएं मजदुर, जिंदा जला एक शख्स, दुसरे की हालत गंभीर, मथुरा का वीडियो आया सामने

महाकुंभ जा रही बस हाई टेंशन तार की चपेट में आई

Agra: In Garhakapura village of Mansukhpura, a bus heading to Prayagraj Kumbh came in contact with a high-tension line. Four people were seriously injured in the incident. The injured were admitted to the CHC and later referred to a higher center. #agra #agrapolice #Mansukhpura pic.twitter.com/ZOtGjSaebm

