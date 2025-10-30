Thane Water Cut: ठाणे के कुछ हिस्सों में 1 नवंबर सुबह 9 बजे से 2 नवंबर सुबह 9 बजे तक नहीं आएगा पानी; चेक प्रभावित इलाके

(Photo Credits Pixabay)

Thane Water Cut: ठाणे नगर निगम (TMC) ने शनिवार, 1 नवंबर को शहर के कई हिस्सों में 24 घंटे पानी की आपूर्ति बंद रहने की घोषणा की है. यह कटौती जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य शहर के जल वितरण नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है. इस दौरान नागरिकों को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है.

इन इलाकों को करेगा प्रभावित

नगर निगम के अनुसार, यह कटौती वार्तक नगर और लोकमान्य सावरकर नगर वार्ड समिति के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को प्रभावित करेगी. यह व्यवधान इंडिरानगर पंप से जुड़े नए 1,168 मिमी व्यास वाली मुख्य जल पाइपलाइन को चालू करने के लिए आवश्यक है, जो ठाणे के जल आपूर्ति तंत्र का अहम हिस्सा है. यह भी पढ़े: Thane Water Cut: ठाणे में 2 दिनों तक नहीं आएगा पानी, 18 और 19 जून को 12 घंटे रहेगा सप्लाई बंद, इन क्षेत्रों के लोगों को होगी परेशानी

मुख्य पाइपलाइन में वाल्व भी लगाया जाएगा

इस दौरान सप्लाई विभाग द्वारा नितिन कंपनी जंक्शन पर 750 मिमी मुख्य पाइपलाइन में वाल्व लगाया जाएगा। परिणामस्वरूप, पानी की आपूर्ति पूरी तरह से 24 घंटे के लिए बंद रहेगी, यानी शनिवार 1 नवंबर सुबह 9 बजे से रविवार 2 नवंबर सुबह 9 बजे तक।

प्रभावित क्षेत्रों में ये इलाके भी शामिल

ठाणे में 24 घंटे पानी की कटौती के चलते इंडिरानगर, श्रीनगर, वरलीपाडा, कैलासनगर रेनो टैंक, रूपादेवी, रूपादेवी रेनो टैंक, रामनगर, यूआर एयर फोर्स क्षेत्र और लोकमान्य क्षेत्र इस कटौती से प्रभावित होंगे.

नगर निगम की अपील

नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि कनेक्शन का काम पूरा होने के बाद आपूर्ति शुरू होने पर एक-दो दिन तक पानी का दबाव कम रह सकता है. उन्होंने नागरिकों से पहले से पर्याप्त पानी संग्रह करने और इस दौरान संयमित उपयोग करने का आग्रह किया है.