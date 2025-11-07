Thane Shocker: बेवफाई के शक में पति ने पत्नी की चाकू से गोदकर की हत्या, खुद को भी किया घायल

मुंबई, 7 नवंबर: महाराष्ट्र (Maharahstra) के ठाणे (Thane) में एक पति ने अपनी पत्नी की अवैध संबंध के शक हत्या कर दी. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 40 वर्षीय मृतक महिला, विद्या, एक हाउस वाइफ थी. पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या करने के बाद, आरोपी ने उसी हथियार से खुद को भी घायल कर लिया. यह घटना गुरुवार, 6 नवंबर की रात को हुई. पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी की पहचान 41 वर्षीय संतोष पोवाले के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि पोवाले ने अपनी पत्नी पर बेवफाई के शक में हमला किया. कथित घटना का पता तब चला जब पड़ोसियों ने विद्या की चीखें सुनीं और दंपति के घर पहुंचे. घर पर, पड़ोसियों ने विद्या को खून से लथपथ पाया. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि संतोष को भी गंभीर चोटें आईं क्योंकि उसने खुद को चाकू मार लिया था. यह भी पढ़ें: Noida Shocker: नोएडा में सनसनी! महिला का सिर कटा शव नाले में मिला, तीन टीमें जांच में जुटीं

पति-पत्नी दोनों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने विद्या को मृत घोषित कर दिया. पोवाले पर हत्या का मामला दर्ज किया गया और बाद में उसे कलवा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

बता दें कि ठाणे में एक अलग घटना में, गुरुवार, 6 नवंबर को मुंब्रा के रेतीबंदर खाड़ी क्षेत्र से एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया. शव लगभग 20 साल की एक महिला का है. नगर निगम अधिकारी के अनुसार शव खाड़ी के किनारे तैर रहा था. यह घटना तब सामने आई जब किसी ने शाम 4:55 बजे ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ को सूचना दी.