Noida Shocker: नोएडा में सनसनी! महिला का सिर कटा शव नाले में मिला, तीन टीमें जांच में जुटीं

Noida Murder Case: नोएडा में गुरुवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब सेक्टर-82 कट सर्विस रोड के पास नाले में एक महिला का सिर कटा शव तैरता मिला. पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर पड़े इस शव को सबसे पहले सड़क साफ कर रहे एक सफाईकर्मी ने देखा और तुरंत पुलिस को खबर दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और जांच शुरू कर दी.
फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सैंपल, सिर और हाथ गायब
फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने मौके से जैविक नमूने और दूसरे सबूत इकट्ठे किए हैं. पुलिस ने आसपास के जंगल और सर्विस रोड के किनारे तलाशी अभियान चलाया लेकिन महिला का सिर और हाथ नहीं मिले. अधिकारियों का कहना है कि शरीर के ये हिस्से पहचान छिपाने के लिए काटे गए लगते हैं.
20 से 25 घंटे पहले की गई हत्या का शक
एडीसीपी सुमित शुक्ला ने बताया कि शुरुआती जांच में अनुमान है कि हत्या करीब 20 से 25 घंटे पहले की गई होगी. उन्होंने कहा कि यह भी संभव है कि महिला की कहीं और हत्या की गई और बाद में शव को यहां लाकर फेंक दिया गया. मृतका की उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है और वह शादीशुदा प्रतीत होती है.
पहचान और आरोपियों की तलाश में तीन SIT गठित
महिला की पहचान के लिए पुलिस ने गौतमबुद्ध नगर और आस-पास के जिलों में उसकी तस्वीरें साझा की हैं. पास के रास्तों और दुकानों के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि किसी संदिग्ध वाहन या व्यक्ति का सुराग मिल सके. पुलिस ने तीन विशेष जांच टीमें बनाई हैं — एक टीम पहचान पर, दूसरी हत्यारों की तलाश में और तीसरी तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण में जुटी है.