Noida Shocker: नोएडा में सनसनी! 19 साल के बेटे ने ईंट से कूचकर की पिता की हत्या, फिर पास के कमरे में जाकर सो गया

Representational Image | PTI

Noida Crime News: नोएडा के थाना सेक्टर-113 (Sector-113) क्षेत्र के सर्फाबाद गांव (Sarfabad Village) से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक 19 साल के युवक ने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी. घटना रविवार सुबह की है जब पुलिस को सूचना मिली कि इलाके में एक व्यक्ति अपने घर में मृत पड़ा है. पुलिस (Noida Police) मौके पर पहुंची तो देखा कि 40 वर्षीय गौतम खून से लथपथ अपने बिस्तर पर पड़ा था और उसके सिर और चेहरे पर गहरे जख्म थे. पास में ही खून से सनी एक ईंट बरामद हुई. जानकारी के अनुसार, आरोपी बेटा उदय और उसका पिता गौतम दोनों ही दिहाड़ी मजदूर थे और अक्सर शराब पीते थे.

दुकान के मालिकाना हक को लेकर था विवाद

शनिवार रात भी दोनों ने शराब पी थी. इस दौरान उदय ने अपने पिता पर दुकान का मालिकाना हक अपने नाम करने का दबाव बनाया. लेकिन गौतम के मना करने पर विवाद इतना बढ़ गया कि उदय ने गुस्से में आकर अपने पिता पर ईंट से कई वार (Noida Murder) कर दिए. वारदात को अंजाम देने के बाद उदय पास के कमरे में सोने चला गया.

आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

सुबह करीब 7 बजे गौतम के भाई दीपक ने पुलिस को फोन कर मामले की जानकारी दी. सेक्टर 113 थाने की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने आरोपी बेटे उदय को उसी समय गिरफ्तार (Noida Crime) कर लिया. अधिकारियों ने बताया कि पिता-पुत्र के बीच संपत्ति को लेकर अक्सर झगड़े होते रहते थे. गौतम हाल ही में अपनी दुकान बेचने की तैयारी कर रहा था और इसके लिए उसने एडवांस भी ले लिया था.

इसी लेन-देन को लेकर घर में विवाद चल रहा था. उदय नशे का आदी था और उस पर लगातार पैसों के लिए दबाव बनाया जा रहा था.

पुलिस ने FIR दर्ज कर शुरू की जांच

पुलिस की शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि गौतम की पहली पत्नी 2010 में अपनी बेटी को लेकर उससे अलग हो गई थी. इसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली, लेकिन 2016 में दूसरी पत्नी की आग में जलकर मौत हो गई. फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है.

इस सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. स्थानीय लोग भी यह जानकर हैरान हैं कि एक बेटा सिर्फ संपत्ति विवाद के चलते अपने पिता की हत्या कर सकता है.