VIDEO: 'वह मेरा पीछा करता था': दिल्ली में कॉलेज जा रही छात्रा पर Acid Attack, चेहरे को बचाने के चक्कर में झुलसे दोनों हाथ

दिल्ली में कॉलेज जा रही छात्रा पर Acid Attack, चेहरे को बचाने के चक्कर में झुलसे दोनों हाथ
Delhi acid attack case (Photo- Pixabay)

Delhi University Student Acid Attack: दिल्ली में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक और घटना सामने आई है. यहां अशोक विहार (Ashok Vihar Acid Attack) इलाके में दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा पर एसिड अटैक किया गया. पीड़िता ने जान बचाने के लिए अपना चेहरा ढकने की कोशिश की, लेकिन उसके दोनों हाथ बुरी तरह जल गए. पुलिस (Delhi Police) के मुताबिक, उन्हें शनिवार शाम दीप चंद बंधु अस्पताल (Deep Chand Bandhu Hospital) से एक 20 वर्षीय युवती के तेजाब से झुलसने की सूचना मिली. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता का बयान दर्ज किया.

दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा पर एसिड अटैक

छात्रा पर 3 लोगों ने फेंका एसिड

पीड़िता ने बताया कि वह 2nd Year (Non-College) की छात्रा है और अपनी कक्षा के लिए अशोक विहार स्थित लक्ष्मीबाई कॉलेज (Laxmibai College) गई थी. जब वह कॉलेज की ओर जा रही थी, तभी उसका परिचित मुकुंदपुर (Mukundpur, Delhi) निवासी जितेंद्र अपने साथियों इशान और अरमान के साथ मोटरसाइकिल पर आया. इशान ने कथित तौर पर अरमान को एक बोतल दी, जिसने उस पर एसिड फेंक दिया. 

पीड़िता ने अपना चेहरा बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके दोनों हाथ घायल हो गए. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पीड़िता ने आगे बताया कि जितेंद्र उसका पीछा करता था और लगभग एक महीने पहले उनके बीच तीखी बहस हुई थी

जांच में जुटी पुलिस और FSL टीम

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और FSL टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. पीड़िता को तुरंत दीप चंद बंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.