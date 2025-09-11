Telangana: क्लास 10 के छात्र की अचानक मौत, नाक और कान से बहने लगा खून, CCTV फुटेज आया सामने

तेलंगाना (Telangana) के हनुमकोंडा (Hanamkonda) जिले के नईम नगर स्थित एक प्राइवेट स्कूल में गुरुवार को दिल दहला देने वाली घटना घटी. 15 वर्षीय जयंथ, जो क्लास 10 का छात्र था, स्कूल गतिविधि के दौरान खेलते-खेलते अचानक जमीन पर गिर पड़ा. यह पूरी घटना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. गिरने के कुछ ही सेकंड बाद जयंथ की नाक और कान से खून बहने लगा. वहां मौजूद टीचर और सहपाठियों में अफरा-तफरी मच गई. स्टाफ ने तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

माता-पिता ने स्कूल पर लगाया लापरवाही का आरोप

जयंथ के माता-पिता का आरोप है कि उनके बेटे को स्कूल में टीचर्स ने बेरहमी से पीटा, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई. उन्होंने स्कूल प्रबंधन और स्टाफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. परिजनों ने इसे स्कूल की लापरवाही का नतीजा बताया.

तेलंगाना के हनुमकोंडा में दर्दनाक हादसा

CCTV वीडियो हुआ वायरल

घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. वीडियो देखने के बाद लोग हैरान हैं और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं. कई लोगों ने बच्चे की मौत पर गहरा दुख जताया है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

डॉक्टरों ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही असली कारण का पता चलेगा. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. हनुमकोंडा पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि मेडिकल रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी.