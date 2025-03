Air India Flight Technical Issue: शिकागो से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी, बीच रास्ते से ही वापस लौटा विमान; यात्रियों के लिए की जा रही वैकल्पिक व्यवस्था

Air India Flight Technical Issue: शिकागो से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट AI126 को बीच रास्ते से ही वापस शिकागो लौटना पड़ा है. एयर इंडिया के प्रवक्ता के अनुसार, 6 मार्च 2025 को यह फ्लाइट उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही तकनीकी दिक्कत का सामना करने लगी, जिसके चलते पायलट ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शिकागो एयरपोर्ट पर वापस लैंडिंग का फैसला लिया. फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग हुई और सभी यात्री व क्रू मेंबर्स को बिना किसी परेशानी के उतार लिया गया.

यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए एयर इंडिया ने उनके ठहरने की व्यवस्था होटल में करवाई है, ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो. साथ ही, एयरलाइन की ओर से यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक उड़ानों की व्यवस्था की जा रही है.

AI126, operating Chicago to Delhi on 6 March 2025, air-returned to Chicago due to a technical issue. Upon landing at Chicago, all passengers and crew disembarked normally and have been provided with accommodation to minimise inconvenience. Alternative arrangements are being made…

