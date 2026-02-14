असम को बड़ी सौगात: पीएम मोदी आज डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर की पहली 'इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा' का करेंगे उद्घाटन

प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: X/@PMOIndia)

गुवाहाटी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) शनिवार, 14 फरवरी 2026 को असम (Assam) के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे. इस यात्रा के दौरान वे राज्य में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और परिवहन से जुड़ी कई दूरगामी परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे. प्रधानमंत्री का दिन डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास (Moran Bypass in Dibrugarh) पर नवनिर्मित इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (Emergency Landing Facility) (ELF) के उद्घाटन के साथ शुरू होगा, जो पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह की पहली सुविधा है. यह भी पढ़ें: 'Seva Teerth' Unveiled: प्रधानमंत्री मोदी को मिला नया हाई-टेक दफ्तर; अब साउथ ब्लॉक नहीं, इस पते से चलेगी सरकार (See Pics and Video)

पूर्वोत्तर की पहली इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा (ELF)

पीएम मोदी सुबह करीब 10:30 बजे डिब्रूगढ़ में लैंड करेंगे. मोरान बाईपास पर बनी यह फैसिलिटी रणनीतिक और नागरिक सुरक्षा दोनों लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है.

महत्व: चुनौतीपूर्ण स्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान, यह रनवे बचाव और राहत कार्यों के लिए विमानों की तत्काल लैंडिंग सुनिश्चित करेगा.

चुनौतीपूर्ण स्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान, यह रनवे बचाव और राहत कार्यों के लिए विमानों की तत्काल लैंडिंग सुनिश्चित करेगा. रणनीतिक लाभ: यह सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य और आपातकालीन तैयारियों को नई मजबूती प्रदान करेगा.

ब्रह्मपुत्र पर नया सेतु और डिजिटल बुनियादी ढांचा

दोपहर में प्रधानमंत्री गुवाहाटी के लाचित घाट पर कई विकास कार्यों को समर्पित करेंगे। इनमें सबसे प्रमुख 'कुमार भास्कर वर्मा सेतु' का उद्घाटन है.

कनेक्टिविटी: ब्रह्मपुत्र नदी पर बना यह पुल गुवाहाटी और आसपास के निवासियों के लिए आवाजाही को आसान बनाएगा और आर्थिक गतिविधियों को गति देगा.

ब्रह्मपुत्र नदी पर बना यह पुल गुवाहाटी और आसपास के निवासियों के लिए आवाजाही को आसान बनाएगा और आर्थिक गतिविधियों को गति देगा. डिजिटल इंडिया: क्षेत्र के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 'पूर्वोत्तर क्षेत्र राष्ट्रीय डेटा केंद्र' (National Data Centre) का भी शुभारंभ किया जाएगा.

I will be in Assam tomorrow, 14th February, to attend programmes in Dibrugarh and Guwahati. At 10:30 AM, I will land at the Emergency Landing Facility (ELF) on Moran Bypass in Dibrugarh. This is the first of its kind in the Northeast. It will be important for emergency response,… — Narendra Modi (@narendramodi) February 13, 2026

आईआईएम गुवाहाटी और सतत परिवहन

शिक्षा के क्षेत्र में असम को बड़ी उपलब्धि मिलने जा रही है. पीएम मोदी भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) गुवाहाटी का उद्घाटन करेंगे. उन्होंने विश्वास जताया कि यह संस्थान असम को उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित करेगा. इसके साथ ही, 'पीएम-ईबस सेवा योजना' के तहत 225 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी. यह कदम शहरी परिवहन को आधुनिक बनाने के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल गतिशीलता (Sustainable Mobility) को बढ़ावा देगा

राजनीतिक संवाद और भविष्य की नींव

दिन के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री गुवाहाटी में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे. अपनी यात्रा से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर कहा कि पिछले दशक में असम की भाजपा-राजग (NDA) सरकार ने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है. आगामी चुनावों का जिक्र करते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि असम की जनता एक बार फिर उनके गठबंधन को अपना आशीर्वाद देगी.