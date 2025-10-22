Tamil Nadu Heavy Rain: तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी, एआईएडीएमके और भाजपा ने स्टालिन सरकार से एहतियाती कदम उठाने की मांग की

चेन्नई, 22 अक्टूबर : क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (RMC) द्वारा तमिलनाडु के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी करने के बाद विपक्षी नेताओं एआईएडीएमके महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी (Edappadi K Palaniswami) और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने बुधवार को डीएमके सरकार से जान-माल के नुकसान को रोकने के लिए तत्काल एहतियाती और राहत उपाय करने का आग्रह किया. पलानीस्वामी ने एक बयान में कहा कि बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के क्षेत्र के कारण चेन्नई सहित उत्तरी तटीय जिलों और कावेरी डेल्टा क्षेत्र में बहुत भारी बारिश होने की आशंका है.

उन्होंने कहा, "चूंकि बारिश बढ़ने की संभावना है इसलिए मैं डीएमके सरकार से युद्धस्तर पर एहतियाती कदम उठाने का आग्रह करता हूं." उन्होंने जनता से सतर्क रहने और अधिकारियों द्वारा जारी सभी सुरक्षा सलाह का पालन करने की अपील की. पूर्व मुख्यमंत्री ने एआईएडीएमके पार्टी कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने, प्रभावित क्षेत्रों में निवासियों की सहायता करने और जहां आवश्यक हो, वहां सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने का भी निर्देश दिया. इस बीच, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने भी इसी तरह की चिंता व्यक्त की और सत्तारूढ़ डीएमके से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि कई जिलों में बहुत भारी से लेकर अत्यधिक भारी वर्षा के पूर्वानुमान के मद्देनजर सभी उपाय किए जाएं.

अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर दो अलग-अलग निम्न दबाव प्रणालियां विकसित होने की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आठ जिलों के लिए रेड अलर्ट और दस अन्य के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. उन्होंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की हाल ही में जिला कलेक्टरों के साथ हुई वर्चुअल समीक्षा बैठक का हवाला देते हुए कहा, "डीएमके सरकार को केवल वीडियो कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए. उसे युद्धस्तर पर काम करना चाहिए और किसी भी संभावित आपदा का सामना करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां करनी चाहिए." भाजपा नेता ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य प्रशासन को तेज होते पूर्वोत्तर मानसून से उत्पन्न आपात स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए. उन्होंने मछुआरों और आम जनता से भी भारी वर्षा के दौरान सावधानी बरतने और सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की.