Tamilnadu Heavy Rain: तमिलनाडु के नौ जिलों में भारी बारिश की संभावना; मौसम विभाग
चेन्नई, 18 अक्टूबर : तमिलनाडु (Tamilnadu) के कोयंबटूर, नीलगिरी और तिरुप्पुर सहित नौ जिलों में भारी बारिश (Heavy Rain) का अनुमान जताया गया है. चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (Meteorological Center) के अनुसार, पूर्वोत्तर मानसून पूरे राज्य में गति पकड़ रहा है. अधिकारियों के अनुसार, शनिवार को कई पश्चिमी और दक्षिणी जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. प्रभावित जिलों में कोयंबटूर, नीलगिरी, तिरुप्पुर, थेनी, डिंडीगुल, इरोड, सलेम, नमक्कल और करूर शामिल हैं. इन क्षेत्रों में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. रविवार को नीलगिरी, कोयंबटूर, तिरुप्पुर, इरोड, सलेम, थेनी और तेनकासी जिलों में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है. इन क्षेत्रों में लगातार बारिश होने की संभावना है, साथ ही कुछ स्थानों पर गरज और बिजली भी गिर सकती है.

शुक्रवार सुबह 8:30 बजे समाप्त हुए 24 घंटों में, तिरुनेलवेली जिले में सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई. तिरुनेलवेली के नालुमुक्कू में 16 सेमी बारिश दर्ज की गई-जो राज्य में सबसे ज्यादा है. इसके बाद ऊथु में 15 सेमी और काकाची में 14 सेमी बारिश हुई. मंजोलई में 11 सेमी, तिरुनेलवेली के कलक्कड़ में 9 सेमी और जिले के कई अन्य हिस्सों में लगभग 8 सेमी बारिश दर्ज की गई. अधिकारियों ने बताया कि व्यापक बारिश ने दक्षिणी तमिलनाडु के सूखे इलाकों को राहत दी है, हालांकि पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने भूस्खलन और जलभराव की चिंताएं बढ़ा दी हैं. नीलगिरी जिला प्रशासन को संवेदनशील ढलानों और निचले इलाकों पर नज़र रखने के लिए अलर्ट पर रखा गया है.

चेन्नई और उसके उपनगरों में, आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, कुछ इलाकों में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने प्रभावित जिलों के निवासियों से भारी बारिश के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया है. मछुआरों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि पश्चिमी और दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में समुद्र में उथल-पुथल की आशंका है.