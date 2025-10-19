Tamilnadu Heavy Rain: तमिलनाडु में चार दिनों तक भारी बारिश और आंधी की संभावना

(Photo Credits ANI)

चेन्नई, 19 अक्टूबर : क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) चेन्नई ने दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर पर कम दबाव का क्षेत्र बनने के बाद अगले चार दिनों में तमिलनाडु में व्यापक बारिश की भविष्यवाणी करते हुए चेतावनी जारी की है. आरएमसी के अनुसार, वर्तमान में दक्षिणी अंडमान सागर और उसके आसपास के दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दाब प्रणाली बनी हुई है. 21 अक्टूबर तक इसके निम्न दाब क्षेत्र में परिवर्तित होने और पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने तथा तमिलनाडु तट के पास पहुंचने पर धीरे-धीरे प्रबल होने की संभावना है.

परिणामस्वरूप, रविवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कई हिस्सों में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है. एक या दो स्थानों पर, विशेषकर कोयम्बटूर जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में तथा नीलगिरी, इरोड, तिरुप्पुर, थेनी, तेनकासी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है. सोमवार (20 अक्टूबर) के लिए, पूर्वानुमान में चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम, कुड्डालोर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम, तिरुवरूर, तंजावुर, पुदुकोट्टई, रामनाथपुरम, कल्लाकुरिची और कोयंबटूर और इरोड जिलों के कुछ हिस्सों में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा का संकेत दिया गया है. यह भी पढ़ें : बेंगलुरु: इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार, 9 महीने बाद पत्नी का मर्डर, हत्या को हादसा दिखाने के लिए रची करंट लगने की झूठी कहानी

मदुरै, डिंडीगुल और विरुधुनगर के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और कराईकल में भी मध्यम बारिश की संभावना है. 21 अक्टूबर को विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू, कुड्डालोर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम और पुदुचेरी-कराइकल के कुछ इलाकों में भारी बारिश की उम्मीद है. वहीं, तटीय और आसपास के आंतरिक जिलों में बारिश की तीव्रता बढ़ने की संभावना है. उत्तरी तटीय तमिलनाडु के लिए 22 अक्टूबर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. तिरुवल्लुर, चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, विल्लुपुरम और रानीपेट सहित जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है. कुड्डालोर, कल्लाकुरिची, तिरुवन्नामलाई, तिरुपत्तूर और वेल्लोर में भी भारी बारिश हो सकती है.

चेन्नई में आसमान आमतौर पर बादल छाए रहेंगे तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, साथ ही गरज और बिजली भी गिर सकती है. अधिकतम तापमान 28-29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25-26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है क्योंकि आने वाले दिनों में मौसम खराब रहने की आशंका है.