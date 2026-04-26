Swiss Air Flight: दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा टला, टेकऑफ के दौरान स्विस एयर फ्लाइट का इंजन हुआ फेल; 245 यात्री थे सवार

Swiss Air Flight: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर रविवार, 26 अप्रैल 2026 को एक बड़ा विमान हादसा होने से बच गया. ज्यूरिख जाने वाली स्विस एयर की उड़ान SWR146 को उड़ान भरने के अंतिम क्षणों में इंजन फेल होने और आग लगने की आशंका के कारण अपना टेकऑफ रद्द करना पड़ा. पायलट की तत्परता और आपातकालीन सेवाओं की त्वरित कार्रवाई से विमान में सवार सैकड़ों लोगों की जान सुरक्षित बच गई.

उड़ान भरने से ठीक पहले दिखा धुआं और लपटें

रिपोर्ट्स के अनुसार, विमान जब रनवे पर तेज गति से दौड़ रहा था, तभी चालक दल ने बाईं ओर धुआं उठते देखा. इसके तुरंत बाद विमान के दाहिने लैंडिंग गियर के पास आग की लपटें देखी गईं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कॉकपिट क्रू ने तुरंत विमान को रोका और रनवे पर ही आपातकालीन निकासी (Emergency Evacuation) की प्रक्रिया शुरू कर दी. यह भी पढ़े: VIDEO: अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, लैंडिंग के दौरान जेट विमान क्रैश, सात की मौत; धू-धूकर जलते विमान का भयावह वीडियो आया सामने

245 थे विमान में सवार

विमान में 232 यात्री और 13 चालक दल के सदस्य सवार थे. विमान के रुकते ही सभी को इमरजेंसी स्लाइड के जरिए बाहर निकाला गया. इस प्रक्रिया के दौरान छह यात्रियों को चोटें आई हैं, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि किसी की भी जान को खतरा नहीं है और स्थिति अब नियंत्रण में है.

हवाई अड्डे के परिचालन पर असर

इस घटना के बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने तुरंत 'फुल इमरजेंसी' घोषित कर दी. रनवे संख्या 28 को काफी समय तक ब्लॉक रखा गया, जिससे भारत के इस व्यस्ततम हवाई अड्डे पर उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ. कई विमानों को डायवर्ट करना पड़ा और कई उड़ानों में देरी दर्ज की गई. अग्निशमन दल और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला.

जांच के आदेश और वैकल्पिक व्यवस्था

विमानन अधिकारियों ने इस इंजन फेलियर और आग लगने की घटना के कारणों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है. विमान को विस्तृत निरीक्षण के लिए ग्राउंड कर दिया गया है. स्विस एयर ने यात्रियों की असुविधा पर खेद जताते हुए प्रभावित लोगों के लिए वैकल्पिक उड़ानों और होटल में ठहरने की व्यवस्था की है.

विशेषज्ञों का कहना है कि टेकऑफ के समय इंजन का फेल होना बेहद संवेदनशील स्थिति होती है, लेकिन एयरबस A330 के चालक दल ने समय पर निर्णय लेकर एक संभावित बड़ी तबाही को टाल दिया. फिलहाल रनवे को पूरी तरह साफ करने और परिचालन सामान्य करने का काम जारी है.