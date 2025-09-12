Suicide Caught in Camera: आईटीआई छात्रा ने हथिनी कुंड बैराज में कूदकर की आत्महत्या, वीडियो आया सामने

आत्महत्या कैमरे में कैद (Photo: X|@hindipatrakar)

उत्तर प्रदेश, सहारनपुर, 12 सितंबर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सहारनपुर (Saharanpur) ज़िले के रतनपुरा कल्याणपुर गांव की 19 वर्षीय आईटीआई (ITI) छात्रा ने गुरुवार दोपहर हथिनीकुंड बैराज (Hathinikund Barrage) से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. गोताखोरों की मदद से करीब चार घंटे की तलाश के बाद उसका शव पश्चिमी यमुना नहर से बरामद किया गया. इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है, वीडियो में शिवानी को बैराज से पीठ के बगल पानी में कूदते हुए देखा जा सकता है. जब वह गिर रही तो लोगों की आवाज भी सुनी जा सकती है. मौके पर मौजूद लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की और समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी. कुछ देर मोबाइल पर बातचीत करने के बाद, वह अचानक नहर की ओर पीठ करके पानी में कूद गई. यह भी पढ़ें: Amroha Shocker: पति ने चिकन बनाया, पत्नी ने दी जान? अमरोहा में दहेज विवाद और हत्या की गुत्थी सुलझी

पास ही खड़े तीन युवक उसे बचाने के लिए रस्सियों के साथ पानी में कूदे, लेकिन तेज़ बहाव के चलते उसे नहीं बचाया जा सका. सूचना मिलते ही प्रताप नगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तुरंत तलाशी अभियान शुरू करवाया. वहां मौजूद लोगों के अनुसार, शिवानी कुछ समय तक बैराज पर इधर-उधर टहलती रही. फिर वह नियंत्रण कक्ष के पास नहर की ओर बढ़ी.

हथिनी कुंड बैराज में कूदकर छात्रा ने की आत्महत्या

ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा!#सहारनपुर की शिवानी (18) नहर में कूदकर जान दे दी वह कूदने के लिए रैंप पर खड़ी थी. लोग उसे समझाते रहे वह नही मानी. सिर को स्कार्फ से ढक. पानी कूद गयी. रस्सा फैंका गया, लड़के नहर में भी कूदे. मगर वह पानी में बैठ गयी. शव बरामद है pic.twitter.com/t06Vi3IJq5 — Narendra Pratap (@hindipatrakar) September 12, 2025

घटनास्थल से शिवानी का बैग मिला, जिसमें आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज मौजूद थे, बरामद किया गया है. पुलिस जांच में जुटी हुई है और आत्महत्या के कारण का पता लगाने की कोशिश कर रही है.