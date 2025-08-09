Khan Sir Raksha Bandhan: खान सर को रक्षाबंधन पर 15 हजार छात्राओं ने बांधी राखी, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल; VIDEO

Khan Sir Raksha Bandhan: देश के जाने माने शिक्षक खान सर हमेशा सुर्ख़ियों में रहते है. अब रक्षाबंधन को लेकर वह सुर्खियों में है. रक्षाबंधन के दिन उन्हें 15 हजार लड़कियों और छात्राओं ने राखी बांधी. बता दें की हर साल की तरह इस साल भी खान सर ने हजारों छात्राओं से राखी बंधवाई. इस दौरान उनके हाथ पर राखियों का बड़ा गुच्छा दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि पहले ये रक्षाबंधन का त्यौहार उनके ट्यूशन क्लास में बनाया जाता था, लेकिन इस बार भीड़ की वजह से ये कार्यक्रम एक मेमोरियल हॉल में किया गया. बताया जा रहा है की सुबह से ही इस कार्यक्रम की शुरुवात हुई और दोपहर तक राखियां बांधने का सिलसिला चलते रहा.
इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Khan Sir Celebrates Raksha Bandhan with Students: खान सर ने पटना में अपने कोचिंग सेंटर में मनाया रक्षाबंधन, छात्रों से बंधवाई राखी; VIDEO
खान सर को छात्राओं ने बांधी राखियां
Khan Sir News: खान सर को लड़कियों ने बांधी 15 हजार राखी...#khansir #RakshaBandhan2025 #rakshabandhanspecial #HappyRakhi #LatestNews #Nedricknews pic.twitter.com/eH1CRD0Ftt
— Nedrick News (@nedricknews) August 9, 2025
राखी से हाथ हुआ भारी
एक समय पर खान सर के हाथ में इतनी राखियां बंध गईं कि उन्होंने मज़ाक में माइक पर कहा,'डॉक्टर को बुलाओ, हाथ का खून रुक गया है. हालांकि, यह सिर्फ हल्के-फुल्के अंदाज में कहा गया था और कार्यक्रम बिना रुके चलता रहा. इस दौरान खान सर कहते हुए सुनाई दे रहे है की ,'15 हजार से ज्यादा राखी हो चुकी है, हाथ में नहीं उठ रहा है.उन्होंने कहा की ,'इस कलयुग में हम इतने सौभाग्यशाली है, जो हमें राखी बांधी गई है. आगे वे कहते है ,'अब हम उठेंगे कैसे, एक आदमी को हमें पकड़ना पड़ेगा. इसके बाद वे अपने सहयोगियों से कहते है की ,'किसी भी लड़की को खाने पीने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए.
बहनों के लिए खास इंतज़ाम
खान सर ने सभी बहनों के लिए 156 तरह के व्यंजन तैयार करवाए थे. राखी बंधवाने के बाद छात्राएं खाने का आनंद लेती रहीं. कई बहनों ने बताया कि वे खान सर को सिर्फ एक बेहतरीन शिक्षक ही नहीं, बल्कि सबसे अच्छे भाई के रूप में मानती हैं, जो कम फीस में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं.
बहनों के बिना परिवार नहीं
दिलचस्प बात यह है कि खान सर की अपनी कोई बहन नहीं है, लेकिन वे अपनी छात्राओं को ही अपनी बहन मानते हैं। अपने करियर की शुरुआत से ही वे रक्षाबंधन के दिन यह आयोजन करते आ रहे हैं। आज वे शायद दुनिया के इकलौते ऐसे भाई हैं, जिनकी कलाई पर एक दिन में हज़ारों राखियां सजती हैं।