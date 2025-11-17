Food Poisoning in School: घाटकोपर की स्कूल में छात्रों को हुआ फूड पॉइज़निंग, विद्यार्थियों की तबियत बिगड़ी, हॉस्पिटल में इलाज शुरू

Ghatkopar students suffer food poisoning (Credit-Twitter)

Food Poisoning in School: मुंबई (Mumbai) के घाटकोपर (Ghatkopar) स्थित प्रसिद्ध के.वी.के पब्लिक स्कूल और जूनियर कॉलेज में एक बार फिर फूड पॉइजनिंग (Food Poisoning) की गंभीर घटना सामने आई है. स्कूल की कैंटीन से नाश्ता करने के बाद 15 से अधिक विद्यार्थियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत राजावाड़ी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.घटना उस समय हुई जब कई विद्यार्थियों ने स्कूल कैंटीन से वडापाव और समोसे खरीदे और खाएं. कुछ ही देर में बच्चों को पेट दर्द, उलटी और बेचैनी की शिकायतें होने लगीं.

स्थिति गंभीर होती देख स्कूल प्रशासन ने सभी प्रभावित छात्रों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया.हॉस्पिटल में इलाज के बाद डॉक्टरों ने बच्चों को सुरक्षित बताया और प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया. ये भी पढ़े:AP Food Poisoning: आंध्र प्रदेश में एक गर्ल्स हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग से बच्चों की बिगड़ी तबियत, तीन की मौत, 37 को अस्पताल में कराया गया भर्ती

तेल में मिला हुआ था कपूर

फूड पॉइजनिंग की खबर मिलते ही पुलिस (Police) टीम स्कूल पहुंची और कैंटीन की विस्तृत जांच की। जांच के दौरान एक हैरान करने वाला तथ्य सामने आया.जिस तेल में वडे और समोसे तले जा रहे थे, उसमें कपूर मिला हुआ पाया गया.इस आधार पर पुलिस ने कैंटीन को तुरंत बंद कर दिया और कैंटीन संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी.

छात्रों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल

एक बड़े और प्रतिष्ठित स्कूल में बार-बार ऐसी घटनाएं होना बेहद चिंताजनक है. अभिभावकों ने मांग की है कि पूरे मामले की सख्त जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में बच्चों की सुरक्षा से समझौता न हो.