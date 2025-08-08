BJP MPs on Rahul Gandhi: 'भ्रम फैलाना कांग्रेस पार्टी की आदत', राहुल गांधी के आरोपों को भाजपा सांसदों ने बताया फर्जी

नई दिल्ली, 8 अगस्त : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों को भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी करार दिया है. भाजपा सांसदों ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी झूठ की फैक्ट्री चला रहे हैं और कांग्रेस घोटालेबाजों की पार्टी है, इसलिए सब कुछ गलत नजर आता है. केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने राहुल गांधी को 'फर्जी राहुल' बताया. समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि आरोप कोई भी लगा सकता है, लेकिन राहुल गांधी के दावों पर कोई विश्वास नहीं करता है.

भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि अगर किसी के पास झूठ की फैक्ट्री है तो वे राहुल गांधी हैं. अगर भ्रम फैलाना आदत है तो वह कांग्रेस पार्टी की है. उन्होंने कहा कि यह विरोधी दल हताश और निराश हैं. उन्हें चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखने में भी डर है, क्योंकि सच उजागर हो जाएगा. दीपक प्रकाश ने कहा, "जिन लोगों ने भारत की अर्थव्यवस्था और कोयले की खदानों को लुटवाने का काम किया, बोफोर्स घोटाले के जरिए कमीशन लेने का काम किया, इसलिए हर घोटाले का नाम कांग्रेस है, उन्हें सब गलत नजर आता है." उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को आने वाले समय में जनता से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि इन्हें पहले ईवीएम में भी शक था.

भाजपा सांसद रवि किशन ने भी राहुल गांधी को जवाब दिया. उन्होंने कहा, "कांग्रेस को पहले यह जवाब देना चाहिए कि जहां भी उनकी सरकार बनी, वहां उन्हें जीत कैसे मिली. जहां वे जीतते हैं, वहां व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन जहां हार का सामना करना पड़ता है, वहां संविधान और चुनाव आयोग को चुनौती देते हैं, यह बहुत गलत है." इसी तरह, भाजपा के राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि अगर उनके (राहुल गांधी) पास यह साबित करने के लिए कोई सबूत या सामग्री है कि चुनाव आयोग ने कुछ गलत किया है, तो उन्हें आयोग में औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज करानी चाहिए. लेकिन ऐसा किए बिना वे जनता को भ्रमित करना चाहते हैं.