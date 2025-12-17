मुंबई के बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर शख्स ने तूफान की स्पीड में दौड़ाई Lamborghini, Video हुआ वायरल तो पुलिस ने लिया एक्शन
Lamborghini Urus Driven at 250 kmph | X

मुंबई के बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर बुधवार को तेज रफ्तार का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जब एक पीली Lamborghini Urus को करीब 251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया गया. यह वही सड़क है जहां अधिकतम स्पीड लिमिट सिर्फ 80 किमी प्रति घंटा तय है. तेज रफ्तार का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई और कार को तुरंत जब्त कर लिया गया.

यह पूरा मामला तब उजागर हुआ जब इंस्टाग्राम पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें लग्जरी कार सी लिंक पर कई गाड़ियों को ओवरटेक करती नजर आई. वीडियो में साफ दिख रहा था कि ड्राइवर ट्रैफिक नियमों की खुलेआम अनदेखी कर रहा है, जिससे अन्य वाहन चालकों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी.

पुलिस जांच में सामने आया कि कार चला रहा व्यक्ति फैज़ अदनवाला (36) है, जो मुंबई के खार वेस्ट का रहने वाला है. जानकारी के मुताबिक, यह लग्जरी कार हरियाणा नंबर की है और ‘सुपर वेल कॉमट्रेड प्राइवेट लिमिटेड’ के नाम पर रजिस्टर्ड है. कार के मालिक अहमदाबाद निवासी नीरव पटेल बताए गए हैं, जिन्होंने कुछ समय के लिए यह वाहन फैज़ अदनवाला को सौंपा था. फैज़ पेशे से कार डीलर बताया जा रहा है.

सोशल मीडिया वीडियो हुआ वायरल

पुलिस की सख्त कार्रवाई

वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार को जब्त कर लिया और आरोपी ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही और खतरनाक ड्राइविंग से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि आगे भी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी. पुलिस ने यह भी साफ किया कि इस तरह की रफ्तार न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी बन सकती है.