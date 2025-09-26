PPF, SCSS, Sukanya: छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों पर 30 सितंबर को बड़ा फैसला, जानें क्या है अपडेट

Small Saving Schemes

वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है, कि 30 सितंबर 2025 को विभिन्न स्मॉल सेविंग स्कीमें (Small Savings Schemes) की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए ब्याज दरें घोषित की जाएँगी. इन योजनाओं में पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट (POSA), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटिजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), किसान विकास पत्र (KVP), पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS), पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (POTD) और रिकरिंग डिपॉजिट (Recurring Deposit) शामिल हैं.

इससे पहले जून तिमाही में सरकार ने इन सभी योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था. वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया था, कि 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक की दूसरी तिमाही के लिए ये दरें पहली तिमाही (1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025) की दरों के समान रहेंगी.

स्मॉल सेविंग स्कीमें निवेशकों और आम जनता के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प मानी जाती हैं, जो लंबी अवधि में धन को सुरक्षित रखने और बढ़ाने का अवसर प्रदान करती हैं.

प्रमुख योजनाओं की ब्याज दरें

सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना में निवेशकों को 8.2% प्रति वर्ष की ब्याज दर मिलती है. यह योजना विशेष रूप से लड़कियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है. इस योजना में निवेश पर मिलने वाला ब्याज वार्षिक आधार पर कैलकुलेट किया जाता है और सालाना कंपाउंडिंग के साथ बढ़ाया जाता है, जिससे लंबी अवधि में निवेशकों को अधिक लाभ प्राप्त होता है.

सीनियर सिटिजन्स सेविंग्स स्कीम

सीनियर सिटिजन्स सेविंग्स स्कीम वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आकर्षक विकल्प है, जो 8.2% प्रति वर्ष की उच्च ब्याज दर प्रदान करती है. इस योजना में अर्जित ब्याज राशि खाताधारक को तिमाही आधार पर भुगतान की जाती है, जिससे नियमित आय का स्रोत सुनिश्चित होता है.

पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम

पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम उन निवेशकों के लिए आदर्श योजना है, जो नियमित मासिक आय प्राप्त करना चाहते हैं. इस योजना में निवेश पर 7.4% प्रति वर्ष की ब्याज दर मिलती है, जिसे मासिक आधार पर खाताधारक को भुगतान किया जाता है.

किसान विकास पत्र

किसान विकास पत्र की ब्याज दर 1 अप्रैल 2023 से 7.5% प्रति वर्ष स्थिर है. यह निवेश योजना विशेष रूप से निवेश राशि को निश्चित अवधि में दुगना करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिससे निवेशकों को सुरक्षित और निश्चित रिटर्न मिलता है.

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड लंबी अवधि की लोकप्रिय स्मॉल सेविंग स्कीम है. इसमें निवेशकों को 7.1% प्रति वर्ष की ब्याज दर मिलती है. इस योजना में मिलने वाला ब्याज वार्षिक आधार पर कैलकुलेट और कंपाउंड किया जाता है, जिससे लंबी अवधि में निवेशकों को अधिक लाभ मिलता है.

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट निवेशकों को 7.7% प्रति वर्ष की ब्याज दर प्रदान करता है. यह स्मॉल सेविंग स्कीम सुरक्षित निवेश का विकल्प है और ब्याज राशि समय पर प्राप्त होती है, जिससे लंबी अवधि में पूंजी बढ़ाने में मदद मिलती है.

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में निवेश करने पर आपको आपकी जमा राशि की अवधि के आधार पर अलग-अलग ब्याज दरें मिलती हैं. उदाहरण के लिए, यदि आप 3 साल का टाइम डिपॉजिट खोलते हैं, तो आपको 7.1% प्रति वर्ष की ब्याज दर मिलेगी, जबकि 5 साल के टाइम डिपॉजिट पर यह दर 7.5% प्रति वर्ष होगी. यह योजना निवेशकों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प है, जिससे निश्चित समय के बाद ब्याज सहित आपकी मूल राशि प्राप्त होती है.

पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट

पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट पर 4% प्रति वर्ष की स्थिर ब्याज दर लागू है, जो 1 दिसंबर 2011 से अपरिवर्तित है.

यह निवेशकों और आम जनता के लिए महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि स्मॉल सेविंग स्कीमें सुरक्षित निवेश विकल्प प्रदान करती हैं और लंबी अवधि में धन सुरक्षित रखने और वित्तीय योजना बनाने में मदद करती हैं.