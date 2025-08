VIDEO: प्रयागराज और वाराणसी में बाढ़ से बिगड़े हालात, 7 अगस्त तक स्कूल बंद रखने के आदेश; अन्य जिलों में भी अलर्ट जारी

Prayagraj Flood: उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. खासकर प्रयागराज और वाराणसी जिले इस समय बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं. जलभराव और नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण जिला प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाते हुए स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है. प्रयागराज में हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के सभी स्कूलों को 7 अगस्त 2025 तक बंद रखने का आदेश जारी किया है. इस आदेश में प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी स्कूल शामिल हैं, चाहे वो सरकारी हों, सहायता प्राप्त हों, या फिर CBSE और ICSE जैसे बोर्ड से संबद्ध निजी स्कूल हों. सभी माध्यमों हिंदी और अंग्रेजी में संचालित स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं.

ये भी पढें: Prayagraj Flood: ये कृष्ण लीला के मंचन का VIDEO नहीं, हकीकत है प्रयागराज की; देखें स्मार्ट सिटी की खौफनाक सच्चाई

#WATCH | Varanasi, UP: Namo Ghat is seen flooded as the water level of the Ganga River rises, following continuous rainfall in the region. pic.twitter.com/9QlfzHQh6v

— ANI (@ANI) August 5, 2025