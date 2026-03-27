Silver Rate Today, March 27, 2026: चांदी की कीमतों में स्थिरता; दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत प्रमुख शहरों में क्या है 1 किलो चांदी का भाव, देखें लेटेस्ट लिस्ट

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Silver Rate Today, March 27, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार (Indian Bullion Market) में शुक्रवार, 27 मार्च 2026 को चांदी की कीमतों (Silver Rates) में स्थिरता दर्ज की गई. हालिया गिरावट के बाद वैश्विक बाजार में सीमित हलचल के कारण घरेलू स्तर पर 'सफेद धातु' (White Metal) के भाव स्थिर बने हुए हैं. अमेरिकी डॉलर की मजबूती और ऊंचे बॉन्ड यील्ड ने जहां कीमतों की बढ़त पर लगाम लगाई है, वहीं औद्योगिक मांग (Industrial Demand) के समर्थन ने भाव को गिरने से रोका है. दिल्ली, मुंबई और चेन्नई सहित देश के लगभग सभी बड़े शहरों में कीमतें एक समान स्तर पर बनी हुई हैं. यह भी पढ़ें: Silver Rate Today, March 26, 2026: चांदी की कीमतों में भारी गिरावट; दिल्ली-मुंबई से चेन्नई तक सस्ता हुआ 'व्हाइट मेटल', जानें अपने शहर के ताजा भाव

औद्योगिक मांग और बाजार का रुझान

चांदी की औद्योगिक मांग स्थिर बनी हुई है, हालांकि बाजार में जारी उतार-चढ़ाव को देखते हुए खुदरा खरीदारी में अभी भी सावधानी देखी जा रही है. बाजार विश्लेषकों का सुझाव है कि निकट भविष्य में चांदी एक सीमित दायरे (Narrow Range) में कारोबार कर सकती है. वैश्विक आर्थिक संकेत, मुद्राओं की चाल और भू-राजनीतिक घटनाक्रम आने वाले दिनों में कीमतों की दिशा तय करेंगे.

प्रमुख शहरों में चांदी के ताजा भाव

बाजार के ताजा आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे प्रमुख महानगरों में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,46,200 रुपये पर कारोबार कर रही है. अधिकांश राज्यों में कीमतों में कोई विशेष अंतर नहीं देखा गया है, हालांकि श्रीनगर जैसे क्षेत्रों में स्थानीय मांग और लॉजिस्टिक्स के कारण भाव थोड़ा कम (2,42,000 रुपये) दर्ज किया गया है.

प्रमुख शहरों में चांदी की दरें (प्रति 1 किग्रा) - 27 मार्च 2026

शहर चांदी का भाव (INR) नई दिल्ली / मुंबई 2,46,200 चेन्नई / हैदराबाद 2,46,200 कोलकाता / बेंगलुरु 2,46,200 नोएडा / गाजियाबाद 2,46,200 अहमदाबाद / जयपुर 2,46,200 लखनऊ / भोपाल 2,46,200 श्रीनगर 2,42,000

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

सर्राफा बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यापक आर्थिक कारक फिलहाल कीमतों को एक दायरे में बांधे हुए हैं. व्यापारियों की नजर अमेरिकी डॉलर की मजबूती और अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी मार्केट के रुझानों पर टिकी है. अल्पकालिक अवधि में चांदी के भाव मुख्य रूप से औद्योगिक उपयोग और वैश्विक व्यापक आर्थिक संकेतकों से निर्देशित होंगे.

नोट: ऊपर दी गई दरें सांकेतिक हैं और इनमें जीएसटी (GST), टीसीएस (TCS) और अन्य लागू शुल्क शामिल नहीं हैं. स्थानीय बाजार की कीमतों में मामूली भिन्नता हो सकती है. खरीदारों को सलाह दी जाती है कि कोई भी बड़ा सौदा करने से पहले अपने स्थानीय सर्राफा बाजार से वास्तविक दरों की पुष्टि अवश्य कर लें.