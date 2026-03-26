Silver Rate Today, March 26, 2026: चांदी की कीमतों में भारी गिरावट; दिल्ली-मुंबई से चेन्नई तक सस्ता हुआ 'व्हाइट मेटल', जानें अपने शहर के ताजा भाव

चेन्नई: वैश्विक बुलियन मार्केट (Global Bullion Markets) में मंदी के रुख को देखते हुए भारतीय बाजारों में भी चांदी की कीमतों (Silver Rate) में गिरावट का सिलसिला गुरुवार, 26 मार्च 2026 को जारी रहा. अमेरिकी डॉलर की मजबूती और बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी ने चांदी जैसे 'सेफ हेवन' एसेट्स के प्रति निवेशकों के उत्साह को कम कर दिया है. इसके परिणामस्वरूप, देश के प्रमुख महानगरों में चांदी की कीमतें सुस्त बनी हुई हैं. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ और नोएडा सहित प्रमुख शहरों में आज के चांदी के ताज़ा भाव देखें. यह भी पढ़ें: Silver Rate Today, March 25, 2026: गोल्ड के साथ ही चांदी की कीमतों में भी गिरावट जारी; जानें दिल्ली, मुंबई समेत अन्य बड़े शहरों के आज के ताज़ा रेट
औद्योगिक और खुदरा मांग का हाल
बाजार विश्लेषकों के अनुसार, हालांकि औद्योगिक क्षेत्र में चांदी की मांग स्थिर बनी हुई है, लेकिन हालिया अस्थिरता और घटती कीमतों के कारण खुदरा खरीदार काफी सतर्क नजर आ रहे हैं. जानकारों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक संकेतकों, मुद्रा के उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के प्रभाव से आने वाले समय में भी चांदी की कीमतों में अल्पकालिक उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है.
प्रमुख शहरों में आज की दरें (प्रति 1 किलो)
ताजा बाजार दरों के अनुसार, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में चांदी 2,45,800 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है. श्रीनगर जैसे कुछ क्षेत्रों में स्थानीय मांग और लॉजिस्टिक कारकों की वजह से कीमतों में मामूली अंतर देखा गया है.
चांदी की दरें: 26 मार्च, 2026 (प्रति 1 किलोग्राम)
|शहर
|चांदी का भाव (INR)
|चेन्नई / हैदराबाद
|2,45,800
|नई दिल्ली / मुंबई
|2,45,800
|कोलकाता / बेंगलुरु
|2,45,800
|नोएडा / गुरुग्राम
|2,45,800
|अहमदाबाद / जयपुर
|2,45,800
|लखनऊ / भोपाल
|2,45,800
|श्रीनगर
|2,41,500
बाजार की धारणा और भविष्य के संकेत
बुलियन मार्केट में वर्तमान में कमजोर रुख बना हुआ है क्योंकि व्यापारी अमेरिकी डॉलर की मजबूती और कमोडिटी मार्केट के रुझानों पर करीब से नजर रख रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि निकट भविष्य में मैक्रो-इकोनॉमिक संकेत और औद्योगिक मांग ही चांदी की कीमतों की दिशा तय करेंगे.
खरीदारों के लिए जरूरी नोट
उपभोक्ता इस बात का ध्यान रखें कि ऊपर दी गई कीमतें सांकेतिक हैं और इनमें GST, TCS और अन्य लागू शुल्क शामिल नहीं हैं. स्थानीय बाजार की स्थितियों और ज्वेलर्स के मेकिंग चार्जेस के आधार पर अंतिम कीमतों में मामूली बदलाव हो सकता है. विश्लेषकों की सलाह है कि खरीदारी करने से पहले रीयल-टाइम स्थानीय दरों की जांच जरूर कर लें.