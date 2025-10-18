Prayagraj Horror: गहरी नींद में सो रहा था शख्स, किसी ने काट दिया प्राइवेट पार्ट; खून से लथपथ युवक SRN अस्पताल में भर्ती

Mauaima Youth Private Part Cut (Photo- Pixabay)

Mauaima Youth Private Part Cut: प्रयागराज के मऊआइमा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. खबरों के अनुसार, यहां एक 20 वर्षीय युवक अपने घर में गहरी नींद में सो रहा था, तभी किसी ने कथित तौर पर उसके प्राइवेट पार्ट (Prayagraj Crime News) को काट दिया और मौके से फरार हो गया. जब युवक की नींद खुली, तो वह खून से लथपथ अपने भाई के कमरे में भागा और गिर पड़ा. उसके परिवार वाले उसे तुरंत शहर के Swarup Rani Nehru अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है.

घटना की गंभीरता और विचित्रता ने पूरे परिवार और आसपास के लोगों को झकझोर कर रख दिया है.

ये भी पढें: Prayagraj Shocker: प्रयागराज के दरियाबाद में युवक ने फेंका देसी बम, धमाके से इलाके में मची अफरा-तफरी; CCTV में कैद हुई पूरी घटना

सर्च ऑपरेशन में नहीं मिला कोई संदिग्ध

जानकारी के अनुसार, यह घटना मऊआइमा थाना क्षेत्र के Umaria Badal गांव में हुई. पड़ोसियों की भीड़ घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन कोई संदिग्ध नहीं मिला. अभी तक किसी भी सुराग के आधार पर आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है. घटना की सूचना मिलने के बाद Prayagraj Police मौके पर पहुंची और जांच शुरू की, लेकिन आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है.

पीड़ित के परिवार ने पुलिस को क्या बताया?

परिवार वालों ने बताया कि युवक अविवाहित है और पांच भाइयों और दो बहनों में सबसे छोटा है. इस घटना को लेकर पूरे जिले में व्यापक चर्चा है और स्थानीय निवासियों ने चिंता व्यक्त की है.

पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा.