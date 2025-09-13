Gurugram Shocker: शर्मनाक! लेडी HR हेड से ऑटोवाले ने की छेड़छाड़, चलती गाड़ी से कूदी महिला; आरोपी फरार

Gurugram Auto Molestation Case: हरियाणा के गुरुग्राम से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कंपनी की एचआर हेड (HR Head) के साथ राह चलते छेड़छाड़ की गई है. आरोप है कि महिला एचआर ऑफिस से घर लौट रही थी. आरोप है कि रास्ते में ऑटो चालक ने उसके साथ छेड़छाड़ (Gurugram Crime) करने की कोशिश की. खुद को बचाने के लिए महिला ने हिम्मत दिखाई और ऑटो से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन इस दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गई. जानकारी के अनुसार, महिला ने ऐप के जरिए ऑटो बुक (Rapido) किया था. वह अपने साथी के साथ सेक्टर-37 से ज्योति पार्क जा रही थी. रास्ते में चालक ने अचानक ऑटो रोक दिया और महिला के साथ जबरदस्ती करने लगा.

इतना ही नहीं, उसने महिला का लैपटॉप बैग छीनने की भी कोशिश की. घबराई महिला ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और चलते ऑटो से कूद गई.

ऑटो ड्राइवर मौके से फरार

कूदते ही महिला का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर गई. जिससे उसे गंभीर चोटें आईं. चालक मौके से फरार हो गया. पीड़िता ने तुरंत पैनिक बटन दबाया, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली. इसके बाद उसने खुद पुलिस को सूचना दी. घायल महिला ने देर रात अपने पति के साथ न्यू कॉलोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई.

CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी. अधिकारियों ने आरोपी की पहचान के लिए ऑटो के रास्ते के CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं. संबंधित ऐप कंपनी ने भी आरोपी ड्राइवर को अपने पैनल से हटाकर उसका मोबाइल नंबर पुलिस को सौंप दिया है. कंपनी ने कहा है कि वह जांच में पुलिस का पूरा सहयोग करेगी.

जल्द हो सकती है आरोपी की गिरफ्तारी

पुलिस (Gurugram Police) अधिकारियों का कहना है कि ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. वहीं, इस घटना से गुरुग्राम की महिलाओं में गुस्से और डर का माहौल है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब ऐप के जरिए गाड़ी बुक करने के बाद भी सुरक्षा नहीं है, तो आमतौर पर सड़क पर सफर करने वाली महिलाओं का क्या होगा.