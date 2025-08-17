Delhi Shocker: शर्मनाक! दिल्ली में बेटे ने 65 साल की मां के साथ 2 बार किया रेप, पुलिस ने किया गिरफ्तार

(Photo Credits Pixabay)

दिल्ली से एक बेहद शर्मनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक 39 साल के आदमी को अपनी ही 65 साल की मां के साथ दो बार रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आरोपी बेटे का कहना है कि उसने अपनी मां के एक पुराने रिश्ते की वजह से उसे 'सजा' देने के लिए ऐसा किया.

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित महिला अपनी 25 साल की बेटी के साथ हौज काजी पुलिस स्टेशन पहुंची और शिकायत दर्ज कराई. यह भयानक घटना तब हुई जब परिवार हाल ही में सऊदी अरब की धार्मिक यात्रा से लौटा था.

क्या है पूरा मामला?

शिकायत में बताया गया है कि महिला दिल्ली के हौज काजी इलाके में अपने पति (जो एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं), आरोपी बेटे और छोटी बेटी के साथ रहती हैं. उनकी एक बड़ी बेटी भी है जिसकी शादी हो चुकी है और वह पास में ही अपने ससुराल में रहती है.

17 जुलाई को महिला, उनके पति और छोटी बेटी सऊदी अरब गए थे. यात्रा के दौरान ही आरोपी बेटे ने अपने पिता को फोन किया और तुरंत दिल्ली वापस आने को कहा. उसने अपने पिता से माँ को तलाक देने के लिए भी कहा और आरोप लगाया कि बचपन में माँ के किसी के साथ गलत संबंध थे.

वापस लौटने पर की हैवानियत

जब 1 अगस्त को परिवार दिल्ली लौटा, तो आरोपी ने अपनी माँ को एक कमरे में बंद कर दिया. उसने माँ को जबरदस्ती बुर्का हटाने के लिए कहा, उनके साथ मारपीट की और फिर रेप किया. उसने यह भी कहा कि माँ ने बचपन में उसे 'बिगाड़' दिया था.

इस घटना के बाद डरी हुई महिला घर छोड़कर अपनी बड़ी बेटी के घर रहने चली गईं.

11 अगस्त को वह वापस घर आईं, लेकिन बेटे का बुरा बर्ताव जारी रहा. रात करीब 9:30 बजे, आरोपी ने कहा कि वह अपनी माँ से अकेले में बात करना चाहता है. उसने फिर से माँ को कमरे में बंद कर दिया और कहा कि वह उनके 'पुराने रिश्तों' की सजा दे रहा है.

इसके बाद 14 अगस्त को सुबह करीब 3:30 बजे आरोपी ने दूसरी बार अपनी माँ के साथ रेप किया.

अगले दिन, महिला ने हिम्मत करके अपनी छोटी बेटी को पूरी आपबीती सुनाई. बेटी ने अपनी माँ को हौसला दिया और पुलिस के पास जाने के लिए कहा. इसके बाद माँ-बेटी दोनों हौज काजी पुलिस स्टेशन गईं और लिखित शिकायत दी.

पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (रेप) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है.