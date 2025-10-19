Delhi Shocker: जर्मन महिला के सामने हस्तमैथुन करने लगा डिलीवरी बॉय, OTP के बहाने रेप की कोशिश; आरोपी गिरफ्तार

Delhi German woman case (Photo Credits: File Image)

Foreign Woman Harassment Delhi: दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सफदरजंग (Safdarjung) इलाके से एक शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां एक Delivery Boy पर एक विदेशी महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा है. TOI में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, 12 अक्टूबर की शाम करीब 6:30 बजे डिलीवरी बॉय जर्मन महिला (Delhi German Woman Harassment Case) के घर पार्सल देने पहुंचा. कुछ ही देर बाद वह यह कहकर लौट आया कि उसे डिलीवरी कन्फर्म करने के लिए ओटीपी चाहिए. महिला का आरोप है कि जब वह OTP ढूंढ रही थी, तभी आरोपी ने अपनी पैंट में हाथ डालकर हस्तमैथुन (Masturbation) करना शुरू कर दिया.

जब उसने ओटीपी बताया, तो उस आदमी ने उसे पकड़ने की कोशिश की. हालांकि, जर्मन महिला ने हिम्मत जुटाई और उसका हाथ झटक दिया और उसे तुरंत वहां से जाने को कहा.

CCTV की मदद से आरोपी गिरफ्तार

पीड़िता ने घटना की सूचना पुलिस को दी और तुरंत कार्रवाई की गई. पुलिस (Delhi Police) टीम ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिससे आरोपी की पहचान हो गई. डिलीवरी कंपनी (Delivery Company) से मिली जानकारी के आधार पर, पुलिस ने आरोपी की पहचान हरिओम के रूप में की और तलाशी अभियान चलाकर उसे गिरफ्तार कर लिया.

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं

शुरुआती पुलिस जांच में पता चला है कि पीड़िता कुछ महीने पहले पढ़ाई के लिए भारत आई थी. दिल्ली में विदेशी महिलाओं से जुड़ी यह पहली घटना नहीं है. इससे पहले मार्च में महिपालपुर (Mahipalpur, Delhi) इलाके में एक ब्रिटिश महिला के साथ बलात्कार हुआ था.

दिल्ली पुलिस ने जनता से अपील की है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें.