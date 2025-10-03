New Delhi Crime: चाकूबाजी की घटना में 18 वर्षीय युवक की मौत, दो आरोपियों की तलाश में पुलिस

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर : दिल्ली (Delhi) के गोकलपुरी थाना क्षेत्र में 2 अक्टूबर 2025 को एक चाकूबाजी की घटना में 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई. यह घटना शाम करीब 4:54 बजे गली नंबर 6, भागीरथी विहार में हुई. पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक पर चाकू से हमला हुआ है. जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, तो पता चला कि पीड़ित को उसके भाई ने जीटीबी अस्पताल पहुंचाया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक की पहचान एक 18 वर्षीय युवक के रूप में हुई, जो भागीरथी विहार में कबाड़ के गोदाम में मजदूर के रूप में काम करता था. प्रारंभिक जांच में पता चला कि दो अज्ञात व्यक्तियों ने उस पर चाकू से हमला किया था. पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना गोकलपुरी में धारा 103(1)/3(5) बीएनएस और 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम ने पहुंचकर साक्ष्य एकत्र किए. पुलिस ने आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की हैं, जो संदिग्धों का पता लगाने और सुराग जुटाने में जुटी हैं. आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है, और स्थानीय लोगों से पूछताछ जारी है ताकि हमलावरों तक पहुंचा जा सके.

डीसीपी (उत्तर-पूर्व जिला) ने बताया कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. घटना के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं है. लेकिन, प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह आपसी विवाद से जुड़ा हो सकता है. पुलिस ने स्थानीय समुदाय से अपील की है कि अगर किसी के पास इस मामले से संबंधित कोई जानकारी हो, तो वह तुरंत पुलिस से संपर्क करे.