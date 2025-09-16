Ranchi: सड़क पर जमा बारिश के पानी के कारण स्कॉर्पियो आधी गड्डे में समा गई, बाल बाल बची कार सवारों की जान, रांची का VIDEO आया सामने

Ranchi News: हमारी देश की सड़कों के हाल बेहाल है.बड़े बड़े शहरों में उंचे उंचे ब्रिज बन रहे है. लेकिन कई जगहों पर सड़कों पर बड़े बड़े गड्डे होने की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके है या तो फिर हादसे के शिकार हो चुके है. ऐसी ही एक घटना झारखंड (Jharkhand) के रांची (Ranchi) से सामने आई है. जहांपर बारिश (Rain) के कारण सड़क पर बने गड्डे में आधी स्कॉर्पियो गाड़ी (Scorpio Car) ही समा गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देख सकते है की सड़क के बीचों बीच बारिश के पानी के कारण ड्राइवर को शायद गड्डा दिखाई नहीं दिया और सामने का हिस्सा गड्डे में पूरी तरह से समा जाता है.
इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @rishabhriseup नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: रांची के बुंडू में डीजल टैंकर हुआ पलटी, वाहन में हुआ विस्फोट, आग से मचा सड़क पर हड़कंप
गड्डे में समा गई स्कॉर्पियो गाड़ी
A Wake-Up Call for Ranchi !
ये सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि हमारे सड़कों की खस्ता हालत और जनसुरक्षा की अनदेखी का जीता-जागता प्रमाण है। हम नागरिक सुरक्षित सड़कों की उम्मीद करते हैं, न कि ऐसी मौत के कुएं की जो बारिश के पानी में छिपा हो।#ranchi #savelives #RoadAccident #roadsafety pic.twitter.com/Jxjj7bHiqe
— Rishabh Anand (@rishabhriseup) September 15, 2025
लगातार बारिश से सड़कें हुई जलमग्न
बता दें की रांची (Ranchi) में लगातार हो रही लगातार बारिश ने शहर को ठप कर दिया है. सोमवार की शाम कांटाटोली फ्लाईओवर (Flyover) के नीचे की सड़क पूरी तरह पानी में डूब गई. तेज बारिश के बीच सड़क किनारे बने गड्ढे तालाब की तरह भर गए और इन्हीं में से एक में सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार अचानक धंस गई.
कार में सवार लोगों को सुरक्षित निकाला गया
कार गड्ढे में जाते ही आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मदद की और अंदर बैठे लोगों को बाहर निकाल लिया. मौके पर सतर्कता न बरती जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहा है और लोग प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं.
मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट
मौसम विभाग (Meteorological Department) ने रांची (Ranchi) सहित झारखंड (Jharkhand) के 15 से ज्यादा जिलों में अगले दो दिनों के लिए येलो अलर्ट (Yellow Alert) जारी किया है.बता दें की पिछले दोनों से ज्यादा समय से रांची में बारिश ने हाहाकार मचा दिया है. जिसके कारण जन जीवन भी प्रभावती हुआ है.