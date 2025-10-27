School Holiday 28 October: कल स्कूलों की छुट्टी है या नहीं? छठ पूजा और साइक्लोन अलर्ट के कारण कई राज्यों में स्कूल रहेंगे बंद

School Holiday

School Holiday 28 October: देश के कई राज्यों में सोमवार, 28 अक्टूबर 2025 को स्कूल बंद रहेंगे. वजह है छठ महापर्व और दक्षिण भारत में चक्रवात मोंथा (Cyclone Montha) का अलर्ट. बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ पर्व के चलते स्कूल पहले से ही छुट्टी पर हैं, वहीं आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु में चक्रवात के कारण स्कूलों को एहतियातन बंद किया गया है. मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और दिल्ली में मनाया जाने वाला छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित चार दिवसीय त्योहार है, जिसमें उपवास, पवित्र स्नान और डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. आइए जानते हैं किन राज्यों में कल स्कूल रहेंगे बंद.

बिहार

बिहार में छठ पूजा सबसे बड़ा पर्व माना जाता है. इस वजह से राज्य में 29 अक्टूबर तक सभी स्कूल बंद रहेंगे और 30 अक्टूबर से दोबारा खुलेंगे. झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी छठ पूजा के मौके पर स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है.

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार ने छठ पूजा को देखते हुए कई जिलों में छुट्टी घोषित की है. नोएडा में पहले रद्द की गई छुट्टी अब फिर से 28 अक्टूबर के लिए घोषित की गई है.

दिल्ली

दिल्ली सरकार ने 27 अक्टूबर (सोमवार) को छठ पूजा के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. हालांकि, 28 अक्टूबर को कोई छुट्टी नहीं होगी, यानी स्कूल सामान्य रूप से खुले रहेंगे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में त्योहार का सम्मान करते हुए 27 तारीख को सरकारी अवकाश रखा गया है.

इसके अलावा कई राज्यों में कल छठ का अवकाश है.

झारखंड

झारखंड में भी 28 अक्टूबर को स्कूल बंद रहेंगे.

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल में भी 27 और 28 अक्टूबर को छठ पूजा के कारण स्कूल बंद हैं. इसके अलावा, राज्य में 31 अक्टूबर को जगद्धात्री पूजा के मौके पर भी एक और अवकाश रहेगा.

साइक्लोन मोंथा के कारण आंध्र प्रदेश में तीन दिन तक स्कूल बंद

आंध्र प्रदेश में चक्रवात ‘मोंथा’ के कारण भारी बारिश और तेज हवाओं का खतरा बना हुआ है. इस वजह से राज्य के कई जिलों में 27 से 29 अक्टूबर तक स्कूल बंद रखे गए हैं.

ओडिशा में चक्रवात अलर्ट

ओडिशा के गजपति जिले में सभी स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और कॉलेज 30 अक्टूबर तक बंद कर दिए गए हैं. राज्य के आठ दक्षिणी जिलों को रेड जोन में रखा गया है- मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़ा, गंजाम, गजपति, कंधमाल, कालाहांडी और नबरंगपुर. प्रशासन ने सभी 30 जिलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है, क्योंकि चक्रवात की दिशा बदलने की आशंका है.

स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप्स पर नजर रखें

बारिश और तूफान के मौसम में छुट्टियों की घोषणा रात में देर से की जाती है. छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे अपने स्कूलों की ऑफिशियल नोटिस या व्हाट्सएप ग्रुप्स पर नजर रखें, ताकि खुलने की सही तारीख की जानकारी मिल सके.