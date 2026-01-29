Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र में स्कूल की छुट्टी को लेकर कन्फ्यूजन, 3 दिनों के राजकीय शोक के बावजूद पढ़ाई जारी

क्या आज महाराष्ट्र में स्कूल खुले हैं? (Photo Credits: Pixabay)

मुंबई: उपमुख्यमंत्री अजित पवार (AJit Pawar) के दुखद निधन के बाद महाराष्ट्र (Maharashtra) में आज (गुरुवार, 29 जनवरी) स्कूलों की छुट्टी को लेकर अभिभावकों और छात्रों के बीच काफी असमंजस की स्थिति देखी गई. हालांकि, महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) और शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य में घोषित तीन दिवसीय राजकीय शोक (State Mourning) के बावजूद आज सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान सामान्य रूप से खुले रहेंगे.

बुधवार को विमान हादसे की खबर आने के बाद सरकार ने तत्काल प्रभाव से एक दिन की सार्वजनिक छुट्टी घोषित की थी, लेकिन आगे के दिनों के लिए स्कूलों को बंद रखने का कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है. यह भी पढ़ें: Ajit Pawar Dies: अजित पवार के निधन पर शरद पवार की पहली प्रतिक्रिया: 'यह सिर्फ एक हादसा, राजनीति न करें'

छुट्टी को लेकर क्यों हुआ भ्रम?

दरअसल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा तीन दिवसीय राजकीय शोक (28 से 30 जनवरी) की घोषणा के बाद कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कुछ असत्यापित खबरों में यह दावा किया गया कि स्कूल 30 जनवरी तक बंद रहेंगे.

शिक्षा विभाग का स्पष्टीकरण: विभाग ने साफ किया है कि राजकीय शोक का अर्थ यह है कि सरकारी भवनों पर झंडा आधा झुका रहेगा और कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब शैक्षणिक संस्थानों की छुट्टी नहीं है.

पुणे और मुंबई नगर निगम: पुणे नगर निगम (PMC) और मुंबई के शिक्षा अधिकारियों ने भी पुष्टि की है कि गुरुवार और शुक्रवार को स्कूल अपने नियमित समय पर संचालित होंगे.

शिक्षक संगठनों की नाराजगी

बुधवार को अचानक घोषित की गई छुट्टी के समय को लेकर शिक्षक संगठनों ने आपत्ति जताई है. शिक्षकों का कहना है कि बुधवार को छुट्टी का सर्कुलर दोपहर 3 बजे के आसपास जारी किया गया, जब अधिकांश स्कूलों की सुबह की पाली खत्म हो चुकी थी और दोपहर की कक्षाएं चल रही थीं. 'टीचर्स डेमोक्रेटिक फ्रंट' जैसे संगठनों का मानना है कि अचानक घोषणा करने से बच्चों की सुरक्षा और घर भेजने के इंतजामों में बड़ी समस्या आती है. यह भी पढ़ें: Ajit Pawar Funeral Details: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे पीएम मोदी और अमित शाह, जानें समय, स्थान और अंतिम विदाई से जुड़ी अहम जानकारी

राजकीय शोक के दौरान क्या खुला है और क्या बंद?

श्रेणी स्थिति विवरण स्कूल और कॉलेज खुले हैं गुरुवार और शुक्रवार को नियमित कक्षाएं लगेंगी. सरकारी कार्यालय खुले हैं बुधवार को छुट्टी थी, लेकिन आज से काम सुचारू रूप से जारी है. सरकारी कार्यक्रम रद्द सांस्कृतिक उत्सव, उद्घाटन और मनोरंजन कार्यक्रम स्थगित हैं. अत्यावश्यक सेवाएं खुली हैं अस्पताल, परिवहन और आपातकालीन सेवाएं सामान्य रूप से जारी हैं.

बारामती विमान हादसा

बता दें कि बुधवार सुबह बारामती हवाई अड्डे के पास एक निजी जेट (Learjet 45) के क्रैश होने से अजित पवार (66) सहित पांच लोगों की मौत हो गई थी. इस हादसे में पायलट सुमित कपूर, सह-पायलट शांभवी पाठक, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और सुरक्षा अधिकारी विदित जाधव ने भी अपनी जान गंवाई. मुख्यमंत्री फडणवीस ने इसे महाराष्ट्र के लिए एक 'अपूरणीय क्षति' बताया है.