Ajit Pawar Funeral Details: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे पीएम मोदी और अमित शाह, जानें समय, स्थान और अंतिम विदाई से जुड़ी अहम जानकारी

अजीत पवार (Photo Credits: Facebook/@AjitPawarSpeaks)

मुंबई/बारामती: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के कद्दावर नेता अजित पवार (Ajit Pawar) का अंतिम संस्कार गुरुवार, 29 जनवरी 2026 को उनके पैतृक क्षेत्र बारामती में किया जाएगा. बुधवार सुबह एक दुखद विमान हादसे में उनके निधन के बाद, राज्य सरकार ने उन्हें पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ विदाई देने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) ने दिग्गज नेता के सम्मान में तीन दिवसीय राजकीय शोक और एक दिन के सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है. यह भी पढ़ें: Ajit Pawar Plane Crash Update: अजित पवार विमान हादसे पर महाराष्ट्र सरकार का पहला अधिकारिक बयान, लैंडिंग के दूसरे प्रयास के दौरान क्रैश हुआ प्लेन

अंतिम दर्शन और विदाई का कार्यक्रम

अजित पवार के पार्थिव शरीर को बुधवार दोपहर सरकारी मेडिकल कॉलेज से बारामती स्थित विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड ले जाया गया है। प्रशासन ने लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए हैं.

सार्वजनिक दर्शन: उनका पार्थिव शरीर बुधवार रात 9:00 बजे तक और गुरुवार सुबह भी कुछ समय के लिए विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा.

अंतिम संस्कार का समय: अंतिम संस्कार और दाह संस्कार की प्रक्रिया गुरुवार, 29 जनवरी को सुबह 11:00 बजे शुरू होगी.

अंतिम संस्कार और दाह संस्कार की प्रक्रिया गुरुवार, शुरू होगी. स्थान: पहले उनके पैतृक गांव काटेवाडी में संस्कार की चर्चा थी, लेकिन भारी भीड़ और सुरक्षा कारणों से अब बारामती के विद्या प्रतिष्ठान परिसर को ही आधिकारिक स्थल चुना गया है.

वीवीआईपी मूवमेंट और सुरक्षा के कड़े इंतजाम

अजित पवार के अंतिम संस्कार में देश के बड़े राजनेताओं का जमावड़ा होने की उम्मीद है. सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व्यक्तिगत रूप से श्रद्धांजलि देने बारामती पहुंच सकते हैं. उनके साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य मौजूद रहेंगे.

पुणे जिला प्रशासन ने सुरक्षा के लिए 3,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया है. बारामती की ओर जाने वाले कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है ताकि समर्थकों और गणमान्य व्यक्तियों की आवाजाही सुचारू रहे. यह भी पढ़ें: Ajit Pawar Dies: संजय गांधी से लेकर विजय रुपाणी तक, विमान और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं में मारे गए प्रमुख भारतीयों की सूची

विमान हादसे की जांच तेज

इस बीच, जिस विमान हादसे में अजित पवार और चार अन्य लोगों की जान गई, उसकी जांच के लिए DGCA और AAIB की टीमें बारामती पहुंच चुकी हैं. प्रारंभिक जांच में खराब दृश्यता (Poor Visibility) को दुर्घटना का संभावित कारण माना जा रहा है.

जांच अधिकारी विमान के ब्लैक बॉक्स का विश्लेषण कर रहे हैं ताकि यह स्पष्ट हो सके कि लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी थी या मानवीय चूक. हादसे में मारे गए सुरक्षा अधिकारी, निजी सहायक और दोनों पायलटों के परिवारों के प्रति भी राज्य सरकार ने गहरी संवेदना व्यक्त की है.