Ajit Pawar Plane Crash Update: अजित पवार विमान हादसे पर महाराष्ट्र सरकार का पहला अधिकारिक बयान, लैंडिंग के दूसरे प्रयास के दौरान क्रैश हुआ प्लेन

(Photo Credits: ANI)

Ajit Pawar Plane Crash Update: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे पर अपना पहला आधिकारिक बयान जारी किया है. मंत्रालय ने पुष्टि की है कि बुधवार सुबह बारामती हवाई अड्डे पर हुए इस दर्दनाक हादसे में अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत हो गई है. सरकारी बयान के अनुसार, 'VSR वेंचर्स' द्वारा संचालित यह 'Learjet 45' विमान (रजिस्ट्रेशन VT-SSK) मुंबई से बारामती जा रहा था, जो लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

लैंडिंग के समय क्या हुआ?

एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के आंकड़ों के मुताबिक, विमान ने सुबह 8:10 बजे मुंबई से उड़ान भरी थी. हादसे का समय और घटनाक्रम इस प्रकार रहा:

संपर्क और ऊंचाई: सुबह 8:18 बजे विमान का बारामती से पहला संपर्क हुआ. पुणे कंट्रोल ने इसे 30 नॉटिकल मील दूर होने पर पायलट के विवेक पर उतरने (Descend) की सलाह दी.

खराब मौसम: पायलट ने मौसम की जानकारी मांगी, जिस पर उन्हें बताया गया कि हवाएं शांत हैं लेकिन विजिबिलिटी (दृश्यता) करीब 3,000 मीटर है.

पहला प्रयास: रनवे 11 पर उतरने के पहले प्रयास में पायलट ने रिपोर्ट किया कि रनवे साफ नहीं दिख रहा है, जिसके बाद उन्होंने 'गो-अराउंड' (दोबारा चक्कर लगाना) का फैसला लिया.

दूसरा प्रयास और दुर्घटना

सुबह 8:43 बजे, पायलट ने सूचित किया कि अब रनवे दिखाई दे रहा है. ATC ने लैंडिंग की अनुमति दे दी, लेकिन प्रोटोकॉल के अनुसार पायलट ने 'रीडबैक' (पुष्टि) नहीं दी. ठीक एक मिनट बाद, 8:44 बजे हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने रनवे 11 के पास आग की लपटें उठती देखीं. बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा, जहां विमान का मलबा रनवे के बाईं ओर मिला.

विमान और ऑपरेटर का प्रोफाइल

दुर्घटनाग्रस्त विमान 2010 में बना था और अब तक 4,915 घंटे से अधिक की उड़ान भर चुका था. विमान के मुख्य पायलट (Pilot-in-Command) के पास 15,000 से अधिक घंटों का विशाल अनुभव था.

ऑपरेटर कंपनी 'VSR वेंचर्स' दिल्ली स्थित एक नॉन-शिड्यूल्ड कंपनी है. गौरतलब है कि इसी कंपनी का एक अन्य Learjet 45 विमान सितंबर 2023 में मुंबई हवाई अड्डे पर भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसकी जांच अभी जारी है.

जांच के लिए AAIB की टीम रवाना

'एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो' (AAIB) ने इस मामले की जांच औपचारिक रूप से शुरू कर दी है. AAIB के महानिदेशक खुद तकनीकी जांच का नेतृत्व करने के लिए घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं. अधिकारी अब ब्लैक बॉक्स और ATC ट्रांसक्रिप्ट का विश्लेषण करेंगे ताकि यह पता चल सके कि पर्याप्त विजिबिलिटी की रिपोर्ट के बावजूद विमान सुरक्षित लैंडिंग प्रोफाइल क्यों नहीं बनाए रख सका.