Ajit Pawar Dies: अजित पवार के निधन पर शरद पवार की पहली प्रतिक्रिया: 'यह सिर्फ एक हादसा, राजनीति न करें'
अजित पवार के निधन पर शरद पवार की पहली प्रतिक्रिया (Photo Credits: X/@Vasudha156)

बारामती/मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के संस्थापक शरद पवार (Sharad Pawar)ने बुधवार शाम अपने भतीजे और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) की विमान हादसे में हुई मृत्यु पर पहली बार अपना पक्ष रखा. बारामती पहुंचे शरद पवार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह दुखद घटना ‘महज एक दुर्घटना’ थी और इसमें किसी भी तरह की साजिश की गुंजाइश नहीं है.

अजित पवार के निधन के बाद राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर उठ रही विभिन्न तरह की अटकलों के बीच शरद पवार का यह बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि महाराष्ट्र ने एक 'सक्षम और जमीन से जुड़ा नेता' खो दिया है जिसकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती.

'साजिश की थ्योरी' पर शरद पवार का जवाब

विपक्षी दलों और सोशल मीडिया के कुछ हिस्सों में इस क्रैश को लेकर ‘पॉलिटिकल थ्योरी’ और साजिश के दावे किए जा रहे थे. इन पर प्रतिक्रिया देते हुए शरद पवार ने कहा:

  • कोई साजिश नहीं: ‘इसमें कोई साजिश शामिल नहीं है; यह पूरी तरह से एक दुर्घटना है. कुछ घटनाओं के पीछे राजनीति नहीं होती और मैं इस पर अपना रुख स्पष्ट कर चुका हूं’

  • भावुक क्षण: 85 वर्षीय पवार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "आज सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है. मैं असहाय महसूस कर रहा हू. रोना शर्मनाक लग सकता है, लेकिन यह क्षति अपूरणीय है.’

  • तकनीकी पहलू: उन्होंने कहा कि खराब दृश्यता (Low Visibility) और बारामती हवाई पट्टी पर आधुनिक लैंडिंग उपकरणों की कमी जैसे तकनीकी कारण इस हादसे के पीछे मुख्य वजह हो सकते हैं, जिनकी जांच विशेषज्ञ कर रहे हैं.

शरद पवार ने साज़िश की संभावना से इनकार किया

हादसे का संक्षिप्त विवरण

28 जनवरी 2026 की सुबह लगभग 08:44 बजे, अजित पवार को ले जा रहा चार्टर्ड लियरजेट 45 (VT-SSK) बारामती हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था.

जांच और राजकीय शोक

विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) ने मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है. महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में तीन दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की है। शरद पवार ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े रहें और किसी भी तरह की निराधार बयानबाजी से बचें.