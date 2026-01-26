Long Weekends in February 2026: फरवरी 2026 में छुट्टियों की भरमार, जानें इस महीने कब-कब मिल रहे हैं लॉन्ग वीकेंड

Long Weekends in February 2026: जनवरी 2026 का महीना समाप्त होने की कगार पर है और अब लोगों की नजरें फरवरी के कैलेंडर पर टिक गई हैं. हालांकि फरवरी साल का सबसे छोटा महीना होता है, लेकिन छुट्टियों के लिहाज से यह काफी दिलचस्प रहने वाला है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और विभिन्न राज्य सरकारों की छुट्टियों की सूची के अनुसार, फरवरी 2026 में कई लॉन्ग वीकेंड के अवसर बन रहे हैं, जो यात्रा और आराम के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं.

महाशिवरात्रि और दूसरा शनिवार: 14-15 फरवरी

फरवरी के मध्य में देशभर में एक साथ छुट्टी का माहौल रहेगा. साल 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी, रविवार को पड़ रही है. चूंकि इससे ठीक पहले 14 फरवरी को महीने का दूसरा शनिवार है, इसलिए बैंकों और अधिकांश कॉर्पोरेट कार्यालयों में लगातार दो दिनों का अवकाश रहेगा. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, जहाँ महाशिवरात्रि पर राजपत्रित अवकाश (Gazetted Holiday) होता है, वहां शिव मंदिरों के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है.

महाराष्ट्र में 4 दिनों का 'मेगा वीकेंड'

महाराष्ट्र के निवासियों के लिए फरवरी का महीना सबसे बड़ा अवसर लेकर आया है. छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती 19 फरवरी, गुरुवार को है, जो पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश है. यदि कर्मचारी 20 फरवरी (शुक्रवार) को एक दिन की छुट्टी लेते हैं, तो वे इसे शनिवार और रविवार (21-22 फरवरी) के साथ जोड़ सकते हैं. इस प्रकार, महाराष्ट्र में रहने वाले लोग 4 दिनों के लंबे अवकाश का आनंद ले सकते हैं.

पूर्वोत्तर राज्यों में तीन दिवसीय छुट्टियां

पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भी लंबे सप्ताहांत (Long Weekends) का योग बन रहा है:

अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम: इन दोनों राज्यों में 20 फरवरी को 'राज्य स्थापना दिवस' मनाया जाएगा. शुक्रवार को यह अवकाश होने के कारण यहां 20 से 22 फरवरी तक तीन दिनों का सीधा लॉन्ग वीकेंड मिलेगा.

सिक्किम: यहाँ 18 फरवरी (बुधवार) को 'लोसार' (तिब्बती नव वर्ष) मनाया जाएगा. हालांकि यह सप्ताह के मध्य में है, लेकिन स्थानीय प्रशासनिक और बैंकिंग सेवाओं के लिए यह एक बड़ा अवकाश होगा.

बैंकिंग सेवाएं और डिजिटल लेनदेन

आरबीआई के नियमों के अनुसार, महीने के दूसरे शनिवार (14 फरवरी) और चौथे शनिवार (28 फरवरी) को बैंक बंद रहेंगे. हालांकि बैंक शाखाएं बंद रहने के दौरान भी ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं जैसे UPI, IMPS, नेट बैंकिंग और ATM सुचारू रूप से कार्य करते रहेंगे. ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक से संबंधित जरूरी काम इन छुट्टियों को ध्यान में रखकर पहले ही निपटा लें.