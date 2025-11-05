School Assembly News Headlines for 6 November: स्कूल असेंबली के लिए 6 नवंबर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 6 November: स्कूल असेंबली के लिए प्रमुख समाचार हेडलाइंस छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं. ये समाचार अपडेट उन्हें न केवल भारत बल्कि दुनिया भर की प्रमुख घटनाओं की जानकारी देते हैं. हर दिन की खबरों से छात्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों, खेल, विज्ञान, मनोरंजन और व्यवसाय से जुड़े अपडेट्स से अवगत रहते हैं. 6 नवंबर 2025 की असेंबली के लिए हम आपके लिए देश-दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं. स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने वाले छात्र इन हेडलाइंस को आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं. यहां हम आपको देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें दे रहे हैं. तो आइए, आज की असेंबली की शुरुआत करते हैं 6 नवंबर की मुख्य खबरों के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

भारत, अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए निरंतर चर्चा कर रहे हैं: पीयूष गोयल.

लोकतंत्र के सभी अंग नागरिकों के कल्याण के लिए मौजूद हैं: सीजेआई गवई.

बिहार में लाखों लोगों के नाम वोट लिस्ट से कटे: राहुल गांधी.

प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, जन सुराज उम्मीदवार संजय सिंह बीजेपी में शामिल.

बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी, चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर.

राहुल गांधी ने किया दावा, 'हरियाणा चुनाव में 25 लाख वोटों की चोरी, 10 बूथों में ब्राजीली मॉडल के 22 फर्जी वोट डाले'

पंजाब: लुधियाना में कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या.

बिलासपुर ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या हुई 11, 20 घायलों का चल रहा इलाज.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी बने न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर.

अमेरिका में बड़ा विमान हादसा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ान भरते ही कार्गो प्लेन हुआ क्रैश; 4 की मौत और 11 घायल.

पाकिस्तान ने 12 हिंदू तीर्थयात्रियों को लौटाया, गुरु नानक देव के जन्मोत्सव में शामिल होने गए थे पाक.

प्रधानमंत्री मोदी का 'बहुत सम्मान' करते हैं राष्ट्रपति ट्रंप : व्हाइट हाउस.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

वर्ल्ड कप जीतकर लौटी महिला क्रिकेट टीम ने प्रधानमंत्री आवास में पीएम मोदी से की मुलाकात.

दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए ऋषभ पंत की भारतीय टीम में हो सकती है वापसी.

आईसीसी की बैठक में बीसीसीआई उठा सकती है एशिया कप ट्रॉफी का मुद्दा: सूत्र.

आईसीसी वनडे रैंकिंग: रोहित शर्मा टॉप पर बरकरार, शुभमन गिल और बाबर आजम लुढ़के.

