School Assembly News Headlines for 29 October: स्कूल असेंबली के लिए 29 अक्टूबर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 29 October: स्कूल असेंबली के लिए प्रमुख समाचार हेडलाइंस छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं. ये समाचार अपडेट उन्हें न केवल भारत बल्कि दुनिया भर की प्रमुख घटनाओं की जानकारी देते हैं. हर दिन की खबरों से छात्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों, खेल, विज्ञान, मनोरंजन और व्यवसाय से जुड़े अपडेट्स से अवगत रहते हैं. 29 अक्टूबर 2025 की असेंबली के लिए हम आपके लिए देश-दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं. स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने वाले छात्र इन हेडलाइंस को आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं. यहां हम आपको देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें दे रहे हैं. तो आइए, आज की असेंबली की शुरुआत करते हैं 29 अक्टूबर की मुख्य खबरों के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

बिहार: महागठबंधन का घोषणापत्र जारी, 'तेजस्वी प्रण' रखा नाम.

प्रशांत किशोर को EC का नोटिस, दो राज्यों की वोटर लिस्ट में मिला था नाम.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को अंबाला का दौरा करेंगी, वायुसेना के लड़ाकू विमान ‘राफेल’ में भरेंगी उड़ान.

8वें वेतन आयोग के गठन को कैबिनेट की मंजूरी.

बिहार: 30 अक्टूबर को जारी होगा NDA का घोषणापत्र.

प्रदूषण: दिल्ली में एक नवंबर से बाहर के भारी मालवाहक वाहनों की नहीं होगी एंट्री.

1 नवंबर से दिल्ली में सिर्फ BS-6, CNG, LNG और EV गाड़ियां ही आ सकेंगी.

सोने में गिरावट, दाम 1.18 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंचा.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

जापान के प्रधानमंत्री ने अगले साल नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप को नामित किया.

इजरायल के विदेश मंत्री सार बोले, 'गाजा में तुर्की सेना हमें मंजूर नहीं, अमेरिका को बता दिया गया है.

ईस्ट एशिया समिट: एस जयशंकर ने किया स्पष्ट, 'आतंकवाद से रक्षा के अधिकार से समझौता नहीं'

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स से छेड़छाड़ के आरोपी को भेजा गया जेल.

आईसीयू में भर्ती श्रेयस अय्यर, बीसीसीआई ने जारी किया आधिकारिक बयान.

भारत ने चौथी दक्षिण एशियाई वरिष्ठ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 20 स्वर्ण पदक जीतकर किया शानदार प्रदर्शन.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.